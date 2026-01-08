Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) doszło do niecodziennej sytuacji. NASA poinformowała o poważnym problemie medycznym dotyczącym jednego z członków załogi misji Crew-11. Choć szczegóły dotyczące stanu zdrowia astronauty pozostają niejawne, agencja oficjalnie rozważa wcześniejszy powrót całej załogi na Ziemię. To zaskakujący i rzadki scenariusz w historii amerykańskich lotów załogowych.

Rzecznik prasowy NASA potwierdził, że astronauta z Crew-11, którego tożsamości nie ujawniono, znajduje się w stabilnym stanie na pokładzie stacji. Agencja ograniczyła się do krótkiego komunikatu: "Bezpieczne przeprowadzanie naszych misji jest naszym najwyższym priorytetem i aktywnie rozważamy wszystkie opcje, w tym możliwość wcześniejszego zakończenia misji Crew-11".

Szczegóły na temat rodzaju schorzenia, które dotknęło astronautę, pozostają ściśle tajne - to standardowa procedura w korpusie astronautów NASA, gdzie kwestie zdrowotne członków załogi traktowane są jako poufne.

Kim są członkowie załogi Crew-11?

Na pokładzie ISS przebywa obecnie czteroosobowa załoga Crew-11: amerykańscy astronauci Zena Cardman i Mike Fincke, Japończyk Kimiya Yui oraz rosyjski kosmonauta Oleg Platonow.

Ekipa dotarła na stację w sierpniu 2025 roku, a ich powrót na Ziemię planowany był na maj 2026. Misja Crew-11 miała obejmować szereg eksperymentów naukowych oraz prace serwisowe na zewnątrz stacji.

Odwołany spacer kosmiczny i niecodzienne decyzje

W czwartek Zena Cardman i Mike Fincke mieli przeprowadzić 6,5-godzinny spacer kosmiczny. W planach była instalacja nowego sprzętu na zewnętrznej części ISS. Jednak ze względu na nagły problem medyczny, NASA podjęła decyzję o odwołaniu tej niebezpiecznej operacji.

To nie pierwszy raz, kiedy problemy zdrowotne zmuszają agencję do zmiany harmonogramu - w 2024 roku jeden ze spacerów został odwołany z powodu dyskomfortu astronauty w skafandrze, a w 2021 roku Mark Vande Hei zrezygnował ze spaceru z powodu uciśniętego nerwu.

Astronauci na pokładzie ISS mają dostęp do podstawowego sprzętu medycznego oraz leków, pozwalających na udzielenie pierwszej pomocy w większości nagłych przypadków. Jednak możliwości leczenia poważniejszych schorzeń w warunkach mikrograwitacji są bardzo ograniczone. Każde poważniejsze zagrożenie zdrowia może wymagać natychmiastowej ewakuacji na Ziemię, co jest operacją skomplikowaną, kosztowną i ryzykowną.

Jak wygląda procedura wcześniejszego powrotu z ISS?

W przypadku decyzji o wcześniejszym powrocie, załoga Crew-11 skorzystałaby z kapsuły Dragon, która jest przystosowana do szybkiego powrotu na Ziemię. Cała operacja byłaby precyzyjnie zaplanowana z udziałem zespołów naziemnych NASA i SpaceX. Ewakuacja astronauty z powodu problemów zdrowotnych to niezwykle rzadkie wydarzenie w historii ISS.