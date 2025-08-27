Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w środę ostro skrytykował biznesmena George’a Sorosa oraz jego syna Alexandra. W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump stwierdził, że obaj powinni zostać oskarżeni na podstawie przepisów dotyczących przestępczości zorganizowanej (RICO). Powodami mają być – według Trumpa – rzekome działania Sorosów polegające na wspieraniu brutalnych protestów w USA oraz "wiele innych rzeczy".

Donald Trump: "Soros i jego syn powinni być oskarżeni za wspieranie brutalnych protestów" / Shutterstock

Trump stwierdził, że "grupa Sorosów jest złożona z "psychopatów" i zapowiedział, że nie dopuści do dalszego "dzielenia Ameryki".

"George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA" - napisał Donald Trump. Dodał również:

"Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody. To dotyczy też jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu. Uważajcie, obserwujemy was".

Kim są George i Alexander Soros?

George Soros to 95-letni miliarder, inwestor giełdowy i filantrop pochodzenia żydowsko-węgierskiego. Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe i liberalne projekty społeczne oraz polityczne na całym świecie, w tym wolne media i działania na rzecz równości.

Od 2023 roku działalnością filantropijną OSF kieruje jego syn, Alexander Soros. W ostatnich wyborach prezydenckich w USA poparł on kandydatkę Partii Demokratycznej, Kamalę Harris, która rywalizowała z Donaldem Trumpem.

Donald Trump od lat krytykuje George’a Sorosa i jego rodzinę, wykorzystując ich jako symbol swoich politycznych przeciwników. Soros jest znany z finansowania inicjatyw liberalnych i postępowych, które często stoją w opozycji do konserwatywnej agendy Trumpa i Partii Republikańskiej. W amerykańskiej debacie publicznej Soros stał się jednym z głównych antagonistów prawicy, a jego nazwisko regularnie pojawia się w teoriach spiskowych i oskarżeniach o rzekome wpływanie na politykę oraz protesty społeczne.