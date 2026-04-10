Prezydent USA Donald Trump odniósł się do doniesień o pobieraniu przez Iran opłat za przepływanie tankowców przez cieśninę Ormuz. Zarzucił władzom tego kraju, że nie stosują się do warunków rozejmu.

"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz — niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez Cieśninę Ormuz. Nie taka była nasza umowa!" - zaznaczył Trump.