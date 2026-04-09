Donald Trump dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte opublikował enigmatyczny wpis, poświęcony Sojuszowi. "Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji" - oświadczył w czwartek prezydent USA na platformie Truth Social. Nie wyjaśnił jednak, co dokładnie ma na myśli.

Prezydent USA Donald Trump

Donald Trump skrytykował NATO we wpisie na Truth Social.

Wpis pojawił się dzień po spotkaniu prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Donald Trump w ostatnim czasie narzekał na brak oczekiwanego przez niego wsparcia ze strony sojuszników z NATO na Bliskim Wschodzie, gdzie USA wraz z Izraelem prowadzi działania zbrojne wymierzone w Iran. W środę amerykański prezydent spotkał się z sekretarzem generalnym Markiem Rutte, zaś media sugerowały, że Stany Zjednoczone mogę chcieć opuścić Sojusz Północnoatlantycki.

Trump pisze o NATO dzień po spotkaniu z Rutte

W czwartek Donald Trump opublikował na platformie Truth Social dość tajemniczy wpis odnoszący się do NATO. "Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!" - napisał. Prezydent USA nie sprecyzował, kim są ci "ludzie", ani do czego konkretnie odnosi się jego wypowiedź.

Zamieścił ją jednak dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego doszło w obliczu gróźb potencjalnego wyjścia USA z Sojuszu. Rutte przekazał w środę po spotkaniu, że Trump jest wyraźnie zawiedziony sojusznikami i nie odpowiedział na pytania, czy Trump mówił o wyjściu z NATO.

Trump z kolei po spotkaniu zamieścił wpis, w którym ponownie zarzucił sojusznikom, że nie pomogli Ameryce w wojnie z Iranem i nie pomogą jej w kolejnym kryzysie. "PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!" - dodał, odnosząc się do sprzeciwu NATO wobec przekazania Grenlandii USA.

Według doniesień m.in. agencji Reutera, Trump miał powiedzieć Ruttemu, że oczekuje od sojuszników w ciągu najbliższych kilku dni konkretnych zobowiązań w sprawie zabezpieczenia cieśniny Ormuz.