Prezydent USA Donald Trump domaga się od BBC co najmniej miliarda dolarów odszkodowania i przeprosin za emisję zmanipulowanego materiału, który – według jego prawników – miał wprowadzać opinię publiczną w błąd i szkodzić jego wizerunkowi. Sprawa wywołała poważny kryzys w brytyjskiej stacji, prowadząc do dymisji jej najwyższych władz.

Trump żąda od stacji BBC 1 mld dol. odszkodowania / TASOS KATOPODIS/Getty AFP/East News / East News

Donald Trump, za pośrednictwem swoich prawników, wystosował do BBC oficjalny list, w którym grozi pozwem sądowym i żąda odszkodowania w wysokości co najmniej miliarda dolarów. Prawnicy domagają się także wycofania fałszywych informacji, przeprosin oraz rekompensaty za szkody finansowe i wizerunkowe. Według nich, zmanipulowany materiał BBC został szeroko rozpowszechniony, docierając do dziesiątek milionów odbiorców na całym świecie.

Brytyjski nadawca otrzymał od prawników Trumpa czas do piątku 14 listopada na spełnienie żądań. Rzecznik BBC poinformował, że list zostanie przeanalizowany, a odpowiedź zostanie udzielona w odpowiednim czasie. Sprawa wywołała burzę w mediach i doprowadziła do dymisji dyrektora generalnego BBC Tima Davie oraz szefowej działu wiadomości Deborah Turness.

Kulisy afery i wewnętrzny raport

Afera wybuchła po ujawnieniu przez "Telegraph" treści wewnętrznego raportu BBC, który wykazał, że w programie "Panorama" zmanipulowano fragment przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 r., sugerując, że zachęcał on do zamieszek na Kapitolu. Wątpliwości co do rzetelności materiału pojawiły się w notatce Michaela Prescotta, byłego doradcy BBC ds. standardów redakcyjnych.

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości, najwyższe władze BBC podały się do dymisji. Przewodniczący stacji Samir Shah przyznał, że montaż wypowiedzi Trumpa stanowił "błędną ocenę sytuacji" i złożył oficjalne przeprosiny.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że BBC odgrywa kluczową rolę w walce z dezinformacją, a rząd popiera "silne i niezależne media publiczne". Z kolei Nigel Farage, lider Reform UK, oskarżył BBC o "instytucjonalną stronniczość" i "ingerencję w wybory".

To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump pozywa media za zmanipulowane materiały. W lipcu prezydent otrzymał 16 mln dolarów w ramach ugody ze stacją CBS News, która - według niego - nieprawidłowo zmontowała wywiad z Kamalą Harris, co miało wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich.



