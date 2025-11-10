To będzie biało-czerwony wieczór na Manhattanie. Jak informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, ikoniczny budynek Nowego Jorku - Empire State Building - rozbłyśnie barwami narodowymi Polski. Symbolicznego gestu dokona jeden z najbardziej znanych obecnie Polaków, nasz grający w Barcelonie snajper - Robert Lewandowski.
Pierwszy raz w historii Empire State Building będzie oświetlony polskimi barwami narodowymi, podobnie jak kilka innych budynków w największym mieście Stanów Zjednoczonych.
Ma to oczywiście związek z polskim Świętem Niepodległości.
To Robert Lewandowski włączy podświetlenie ikonicznego budynku Nowego Jorku - dowiedział się dziennikarz RMF FM.