To będzie biało-czerwony wieczór na Manhattanie. Jak informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, ikoniczny budynek Nowego Jorku - Empire State Building - rozbłyśnie barwami narodowymi Polski. Symbolicznego gestu dokona jeden z najbardziej znanych obecnie Polaków, nasz grający w Barcelonie snajper - Robert Lewandowski.

Pierwszy raz w historii Empire State Building będzie oświetlony polskimi barwami narodowymi, podobnie jak kilka innych budynków w największym mieście Stanów Zjednoczonych. 

Ma to oczywiście związek z polskim Świętem Niepodległości.

To Robert Lewandowski włączy podświetlenie ikonicznego budynku Nowego Jorku - dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Całość tego niezwykłego wydarzenia będziecie mogli śledzić na RMF24.pl i w Radiu RMF FM, dzięki relacji naszego korespondenta z USA Pawła Żuchowskiego.

Zapraszamy!

Empire State Building to słynny drapacz chmur w Nowym Jorku, zlokalizowany przy 5. Alei na Manhattanie. Ma 381 metrów wysokości (443,2 m z iglicą) i 102 piętra. Został ukończony w 1931 roku i przez prawie 40 lat był najwyższym budynkiem świata. Zaprojektowany w stylu art déco, jest jednym z symboli Nowego Jorku i popularną atrakcją turystyczną. 

Na 86. i 102. piętrze znajdują się tarasy widokowe, z których rocznie korzystają miliony turystów. 

Ceremonia z udziałem Roberta Lewandowskiego ma odbyć się około godziny 22.30 polskiego czasu.