Empire State Building to słynny drapacz chmur w Nowym Jorku, zlokalizowany przy 5. Alei na Manhattanie. Ma 381 metrów wysokości (443,2 m z iglicą) i 102 piętra. Został ukończony w 1931 roku i przez prawie 40 lat był najwyższym budynkiem świata. Zaprojektowany w stylu art déco, jest jednym z symboli Nowego Jorku i popularną atrakcją turystyczną.

Na 86. i 102. piętrze znajdują się tarasy widokowe, z których rocznie korzystają miliony turystów.

Ceremonia z udziałem Roberta Lewandowskiego ma odbyć się około godziny 22.30 polskiego czasu.