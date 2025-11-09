Dyrektor generalny BBC Tim Davie i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness podadzą się do dymisji z powodu krytykowanego sposobu zmontowania wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w filmie dokumentalnym - poinformowała w niedzielę wieczorem BBC. Pogram został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną.

Brytyjski dziennik "The Telegraph" ujawnił na początku listopada, że w programie "Panorama" - tydzień przed wyborami w USA - wyemitowano zmontowany fragment przemówienia Donalda Trumpa ze stycznia 2021 roku, sprawiający wrażenie, że zachęca on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

W wewnętrznym mailu BBC, który otrzymał dziennik, znalazła się sugestia, że zmontowane w ten sposób słowa prezydenta stanowiły w 2021 roku bezpośrednie i wyraźne wezwanie do jego zwolenników, by zaatakowali Kapitol 6 stycznia tego roku.

Artykuł w trakcie aktualizacji



