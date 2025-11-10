W środę KE przedstawi w Parlamencie Europejskim decyzję w sprawie relokacji migrantów. Tak wynika z przyjętej dzisiaj agendy Europarlamentu. Będzie to dla Polski korzystna decyzja. Dziennikarka RMF FM jako pierwsza informowała w zeszłym miesiącu, że Polska znajdzie się w grupie krajów „pod presją migracyjną”, w związku z przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i wojną hybrydową, którą prowadzi Białoruś. To oznacza zwolnienie z relokacji i obciążeń finansowych wynikających z paktu.

W środę KE przedstawi w Parlamencie Europejskim swoje roczne sprawozdanie dotyczące paktu migracyjnego i tzw. puli solidarnościowej dotyczącej relokacji migrantów./Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pakt migracyjny zakłada "obowiązkową solidarność" czyli relokację migrantów, płacenia za nieprzyjmowanie migrantów lub wsparcie operacyjne.

W przyjętej dzisiaj agendzie Parlamentu Europejskiego wpisano punkt - w dn. 12.11.2025 "Oświadczenia Rady i Komisji - Pierwsze europejskie roczne sprawozdanie dotyczące azylu i migracji oraz utworzenie rocznej puli solidarności".

Źródło w Parlamencie Europejskim poinformowało dziennikarkę RMF FM, że "KE ma przyjąć przepisy w środę rano, a następnie po 15h przedstawić je na sesji plenarnej eurodeputowanym w Brukseli".

Natomiast w KE dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon usłyszała, że "decyzji należy się spodziewać w tym tygodniu".

Opóźnienie decyzji Komisji Europejskiej

Pierwotnie decyzja KE miała zapaść 15 października, gdyż jest to prawna data zapisana w rozporządzeniu o pakcie migracyjnym.

KE nie dotrzymała jednak terminu, argumentując, że wykonuje tę pracę "po raz pierwszy i potrzebuje więcej czasu", a nieoficjalnie mówiono, że chodziło o to, aby kontrowersyjne zapisy nie były publikowane przed wyborami w Holandii.



Opóźnienie nie miało nic wspólnego z korzystnymi dla Polski zapisami.

Najpierw premier Donald Tusk, później Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdzili informacje dziennikarki RMF FM.

Formalnie Polska będzie wyłączona z systemu relokacji na razie na rok jak (KE będzie co roku publikować nową pulę solidarnościową) i będzie musiała w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek, ale jak zaznaczył Kierwiński "przez wiele, wiele najbliższych lat w ogóle nie będzie mowy o tym, aby jakakolwiek relokacja dotyczyła Polski".