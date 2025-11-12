Izraelski premier jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 r. procesie. Wszystkie trzy sprawy związane są z relacjami między Netanjahu i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych.

Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia. Uznał proces za polityczną nagonkę.

Oficjalna odpowiedź na apel Trumpa

Biuro Hercoga odpowiedziało Trumpowi, że izraelski prezydent darzy swojego amerykańskiego odpowiednika ogromnym szacunkiem, ale wielokrotnie powtarzał też, że osoba ubiegająca się o ułaskawienie powinna złożyć formalny wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

Według izraelskiego prawa wniosek o ułaskawienie musi złożyć starająca się o nie osoba lub członek jej najbliższej rodziny. Netanjahu i nikt z jego najbliższych jeszcze tego nie zrobili.

Prezydent ma prawo ułaskawić osoby skazane przed izraelskimi sądami. W szczególnych okolicznościach może też ułaskawić jeszcze nieskazaną osobę. W historii kraju zapis ten zastosowano tylko raz.

"Nazywasz rzeczy po imieniu"

W mediach społecznościowych Netanjahu podziękował amerykańskiemu prezydentowi za "niesamowite wsparcie".