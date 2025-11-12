Prezydent USA Donald Trump poprosił przywódcę Izraela Icchaka Hercoga, by ułaskawił premiera Benjamina Netanjahu. Ciążą na nim zarzuty karne w procesie o korupcję.
W liście do Hercoga Trump wezwał do "całkowitego ułaskawienia" Netanjahu. Podkreślił, że był "budzącym szacunek i zdecydowanym" premierem czasu wojny, a teraz przewodzi krajowi w czasach pokoju.
Amerykański prezydent zaznaczył, że chociaż "całkowicie szanuje niezależność izraelskiego sądownictwa", uważa, że oskarżenia przeciwko Netanjahu są nieuzasadnione i upolitycznione.