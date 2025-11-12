Elon Musk - prezes Tesli, właściciel portalu X i były bliski współpracownik Donalda Trumpa - od dawna znany jest z wygłaszania stanowczych sądów dotyczących polityków. Tym razem wdał się w internetową polemikę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zgłosił też pomysł, który oznaczałby prawdziwą rewolucję w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

"Demokracja jest fundamentem"

"Demokracja jest fundamentem naszej wolności. Demokracja jest fundamentem naszego dobrobytu. Demokracja jest fundamentem naszego bezpieczeństwa" - napisała na portalu X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 

"Europejska Tarcza Demokracji będzie chronić i wzmacniać wolność słowa, niezależne media, odporne instytucje i prężne społeczeństwo obywatelskie" - dodała. Dziś przedstawiła założenia tego nowego projektu. 

Elon Musk zareagował na wpis von der Leyen w typowy dla niego, bezpośredni i dość zaczepny sposób. "Jeśli demokracja jest fundamentem wolności, to czy Pani stanowisko jako lidera UE nie powinno być obsadzane w wyniku wyborów bezpośrednich?" - zapytał. 

"Przywódca UE powinien być wybierany przez obywateli UE" - dodał w kolejnym wpisie prezes Tesli.

Jak wybierany jest przewodniczący KE?

Przewodniczącego Komisji Europejskiej wybiera Parlament Europejski. Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto PE musi zatwierdzić nowego przewodniczącego KE bezwzględną większością głosów.

Gdyby ktokolwiek próbował wdrożyć pomysł przedstawiony przez Elona Muska, wymagałoby to zmian w Traktacie o Unii Europejskiej. Kwestia wybory szefa KE opisana jest w artykule 14. tego dokumentu.

Jakie najważniejsze zadania i uprawnienia ma szef Komisji Europejskiej?

  • sprawuje polityczne kierownictwo w KE,
  • zwołuje posiedzenia kolegium komisarzy i im przewodniczy,
  • kieruje pracami KE we wdrażaniu polityki UE,
  • uczestniczy w posiedzeniach grupy G7,
  • wnosi wkład w najważniejsze debaty prowadzone w Parlamencie Europejskim oraz przez przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej.

