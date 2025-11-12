Elon Musk - prezes Tesli, właściciel portalu X i były bliski współpracownik Donalda Trumpa - od dawna znany jest z wygłaszania stanowczych sądów dotyczących polityków. Tym razem wdał się w internetową polemikę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zgłosił też pomysł, który oznaczałby prawdziwą rewolucję w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
"Demokracja jest fundamentem naszej wolności. Demokracja jest fundamentem naszego dobrobytu. Demokracja jest fundamentem naszego bezpieczeństwa" - napisała na portalu X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
"Europejska Tarcza Demokracji będzie chronić i wzmacniać wolność słowa, niezależne media, odporne instytucje i prężne społeczeństwo obywatelskie" - dodała. Dziś przedstawiła założenia tego nowego projektu.