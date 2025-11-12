"Przywódca UE powinien być wybierany przez obywateli UE" - dodał w kolejnym wpisie prezes Tesli.

Jak wybierany jest przewodniczący KE?

Przewodniczącego Komisji Europejskiej wybiera Parlament Europejski. Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto PE musi zatwierdzić nowego przewodniczącego KE bezwzględną większością głosów.

Gdyby ktokolwiek próbował wdrożyć pomysł przedstawiony przez Elona Muska, wymagałoby to zmian w Traktacie o Unii Europejskiej. Kwestia wybory szefa KE opisana jest w artykule 14. tego dokumentu.

Jakie najważniejsze zadania i uprawnienia ma szef Komisji Europejskiej?