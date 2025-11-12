Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w środę trzy e-maile Jeffreya Epsteina, które zdają się sugerować, że Donald Trump mógł wiedzieć o wykorzystywanych przez niego ofiarach, a z jedną z nich spędził "godziny". Jak podkreślili politycy, nowe dokumenty "każą zadać poważne pytania o Donalda Trumpa i jego wiedzę o straszliwych zbrodniach Epsteina".

Rzeźba przestawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina pojawiła się na National Mall w Waszyngtonie 23 września 2025 roku. Stanęła jako wyraz artystycznego protestu jej twórcy. / Rex Features/EAST NEWS / East News

Nowe e-maile Epsteina ujawniają jego rozmowy o Trumpie.

Demokraci sugerują, że dokumenty rodzą poważne pytania o stan wiedzy Trumpa w sprawie "zbrodni Epsteina".

Biały Dom na razie nie komentuje nowych informacji .

E-maile znalazły się w nowej partii dokumentów otrzymanych przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów. Demokraci zamieścili na platformie X obrazy trzech z nich. Wybrali te, w których Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell wspominają o Trumpie, z którym przez lata się przyjaźnili.

"Spędziła z nim godziny"

Pierwsza wiadomość pochodzi z kwietnia 2011 r. - trzy lata po pierwszym skazaniu Epsteina za skłanianie do seksu nieletnich.

"Chcę, żebyś zdała sobie sprawę, że psem, który nie zaszczekał, jest Trump..." - napisał Epstein do swojej partnerki Maxwell, dodając że jedna z jego ofiar (to nazwisko zostało ocenzurowane przez komisję) "spędziła z Trumpem godziny" w domu Epsteina, a mimo to "jego nazwisko nie zostało wymienione".

"Myślałam o tym..." - odparła Maxwell.

"Dać mu się samemu powiesić"

Drugi e-mail to dialog z 2015 r. między Epsteinem i pisarzem Michaelem Wolffem, autorem kontrowersyjnych książek o prezydenturze Trumpa. W dniu przedwyborczej debaty w telewizji CNN, Wolff napisał Epsteinowi, że słyszał, że stacja zamierza zapytać Trumpa o związki z Epsteinem (według CNN ostatecznie takie pytanie nie padło). Epstein zapytał wtedy Wolffa, jak jego zdaniem powinna brzmieć odpowiedź Trumpa. Wolff stwierdził, że Epstein powinien "dać mu się samemu powiesić".

"Jeśli on powie, że nie był w twoim samolocie lub domu, to daje ci wartościowy PR i polityczną walutę. Możesz go powiesić w sposób, w który potencjalnie da ci pozytywne korzyści, albo, jeśli naprawdę wyglądać będzie na to, że może wygrać, możesz go uratować, generując dług" - radził pisarz. Dodał jednak, że możliwe jest, że Trump powie, że "Jeffrey jest świetnym gościem, który został źle potraktowany i jest ofiarą politycznej poprawności, która zostanie zdelegalizowana w reżimie Trumpa".

Trzeci e-mail to wiadomość z 2019 r., w której Epstein napisał do Wolffa, że Trump nigdy nie poprosił go, by zrezygnował z członkostwa w klubie Mar-a-Lago, bo nigdy nie był jego oficjalnym członkiem.

"Oczywiście, że on wiedział o dziewczynach, bo poprosił Ghislaine (Maxwell), by przestała" - dodał.

Kontekst tych wiadomości nie jest do końca znany. Jak powiedział CNN Wolff, był zaangażowany w szczegółowe rozmowy z Epsteinem na temat jego relacji z Trumpem i e-maile te były częścią tej rozmowy.