W środę późnym popołudniem w centrum Lizbony doszło do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria, jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Według informacji przekazanych przez lokalne służby ratunkowe, do wypadku doszło, gdy kolejka wypadła z szyn na trasie łączącej dzielnice Baixa i Bairro Alto i uderzyła w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe - w akcji uczestniczyło około 70 policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych.

Wielu zabitych i rannych

Lokalne media informują, że śmierć poniosło 15 osób, a obrażeń doznało ponad 20 kolejnych. Liczba zabitych może wzrosnąć, gdyż wiele osób jest w stanie ciężkim. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym, a część z nich została przetransportowana do szpitali.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Władze wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia. Telewizja Now podała, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny. 

Władze nie ujawniły tożsamości ofiar ani ich narodowości, ale poinformowały, że wśród nich są również cudzoziemcy - poinformował Reuters. To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest pogrążona w żałobie - powiedział dziennikarzom Carlos Moedas, burmistrz stolicy Portugalii.

Kolejka Gloria codziennie przewozi setki mieszkańców i turystów, oferując malowniczą trasę pomiędzy historycznymi dzielnicami Lizbony.

Apel władz miasta

Władze miasta apelują do mieszkańców i turystów o unikanie okolic miejsca wypadku oraz o zachowanie ostrożności. Na miejscu nadal pracują służby, które zabezpieczają teren i prowadzą działania ratunkowe.