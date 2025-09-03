W środę późnym popołudniem w centrum Lizbony doszło do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria, jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

/ MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

Według informacji przekazanych przez lokalne służby ratunkowe, do wypadku doszło, gdy kolejka wypadła z szyn na trasie łączącej dzielnice Baixa i Bairro Alto i uderzyła w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe - w akcji uczestniczyło około 70 policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych.

Wielu zabitych i rannych

Lokalne media informują, że śmierć poniosło 15 osób, a obrażeń doznało ponad 20 kolejnych. Liczba zabitych może wzrosnąć, gdyż wiele osób jest w stanie ciężkim. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym, a część z nich została przetransportowana do szpitali.