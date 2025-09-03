We wsi Riwne w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską, znaleziono martwego pogranicznika. Przy ciele wojskowego leżała służbowa broń.

Ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza straży granicznej, którego znaleziono martwego w jednym z pododdziałów Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował w środę w komentarzu dla portalu RBK-Ukraina rzecznik Państwowej Straży Granicznej Andrij Demczenko.

Demczenko potwierdził, że przy ciele znalezionego wojskowego leżała służbowa broń. Do zdarzenia doszło na posterunku granicznym we wsi Riwne.

Według dziennikarzy zmarły to 36-letni starszy sierżant i zastępca szefa wydziału logistyki Łuckiego Oddziału Straży Granicznej. 

O incydencie jako pierwszy poinformował sierżant sztabowy jednostki. 

Wstępnie ustalono, że żołnierz strzelił sobie w skroń i zmarł na miejscu.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym