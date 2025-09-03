We wsi Riwne w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską, znaleziono martwego pogranicznika. Przy ciele wojskowego leżała służbowa broń.

Ukraińscy pogranicznicy - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza straży granicznej, którego znaleziono martwego w jednym z pododdziałów Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował w środę w komentarzu dla portalu RBK-Ukraina rzecznik Państwowej Straży Granicznej Andrij Demczenko.

Demczenko potwierdził, że przy ciele znalezionego wojskowego leżała służbowa broń. Do zdarzenia doszło na posterunku granicznym we wsi Riwne.

Według dziennikarzy zmarły to 36-letni starszy sierżant i zastępca szefa wydziału logistyki Łuckiego Oddziału Straży Granicznej.

O incydencie jako pierwszy poinformował sierżant sztabowy jednostki.

Wstępnie ustalono, że żołnierz strzelił sobie w skroń i zmarł na miejscu.