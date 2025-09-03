Akcja wymierzona jest w osoby popełniające przestępstwa narkotykowe - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Działania prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, a operacja ma miejsce w rejonie Warlubia w woj. kujawsko-pomorskim.
Słuchacze RMF FM informują o eksplozjach, śmigłowcach i kontrterrorystach.
W okolicach Warlubia odbywa się spektakularna akcja służb, wymierzona w przestępców narkotykowych.
Policjanci są na razie oszczędni w słowach, bo operacja wciąż trwa.
Funkcjonariuszy z CBŚP wspierają kontrterroryści z BOA. W akcji biorą udział dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell.
Podczas zatrzymania osób jadąacych samochodem policjanci użyli granatów hukowych. Nie ma informacji natomiast, by funkcjonariusze byli zmuszeni do użycia broni.