Akcja wymierzona jest w osoby popełniające przestępstwa narkotykowe - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Działania prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, a operacja ma miejsce w rejonie Warlubia w woj. kujawsko-pomorskim.

Operacja policji koło Warlubia - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Słuchacze RMF FM informują o eksplozjach, śmigłowcach i kontrterrorystach.

W okolicach Warlubia odbywa się spektakularna akcja służb, wymierzona w przestępców narkotykowych.

Policjanci są na razie oszczędni w słowach, bo operacja wciąż trwa.

Funkcjonariuszy z CBŚP wspierają kontrterroryści z BOA. W akcji biorą udział dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell.

Podczas zatrzymania osób jadąacych samochodem policjanci użyli granatów hukowych. Nie ma informacji natomiast, by funkcjonariusze byli zmuszeni do użycia broni.

