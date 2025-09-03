​Incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czerwonym płynem oblano stoisko jednej z izraelskich firm. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 21-latkę z Poznania i 26-latka z Warszawy.

XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach / Adam Burakowski / East News

Do zdarzenia doszło w środę po południu w jednej z hal Targów Kielce, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji przekazała, że nieznaną czerwoną substancją oblano stoisko jednej z firm. Tuż po zdarzeniu interweniowała Żandarmeria Wojskowa, która ujęła dwie osoby - 21-letnią kobietę z Poznania i 26-letniego mężczyznę z Warszawy - a następnie przekazała je policji.

Zatrzymani, jak widać na filmie opublikowanym w sieci, mówili o "ludobójstwie dokonywanym przez Izrael w Strefie Gazy". Wyprowadzeni przez żandarmów skandowali "Free Palestine".

Oświadczenie wydały Targi Kielce. Jak poinformowano, "doszło do zdarzenia, podczas którego w jednej z hal została rozlana ciecz, wydzielająca nieprzyjemny zapach". Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła teren czterech stoisk.

Na miejscu działała także specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Kielc, która "nie stwierdziła w atmosferze obecności gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia uczestników targów".

Kilkanaście firm z Izraela na targach w Kielcach

W trwającym w Kielcach Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego bierze udział kilkanaście firm z Izraela - państwa będącego potentatem światowej branży zbrojeniowej. Ich obecność na targach stałą się przedmiotem kontrowersji w przestrzeni publicznej, w związku z wymierzonymi w ludność cywilną działaniami izraelskiego wojska w Strefie Gazy.

Na kieleckich MSPO swoje stoiska zaprezentowały m.in. izraelskie firmy Elbit, IAI czy Rafael Defense Systems. Ich obecność na polskich targach wywołała sprzeciw m.in. ze strony środowisk propalestyńskich i lewicy, w tym partii Razem, która sprzeciwiała się obecności izraelskich firm na MSPO, w związku z wykorzystywaniem ich sprzętu do ataków na ludność cywilną.

Krytycy obecności izraelskich firm na MSPO podkreślają m.in., że do ataku izraelskiej armii na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen w kwietniu 2024 r., w którym zginął polski wolontariusz Damian Soból, miał zostać wykorzystany dron bojowy wyprodukowany właśnie przez firmę Elbit, której stoisko zostało zaatakowane czerwonym płynem.

Kontrowersje wokół izraelskich firm

Obecność izraelskich firm na targach zbrojeniowych stała się w ostatnich miesiącach przedmiotem kontrowersji.

W zeszłym roku organizatorzy francuskich targów Eurosatory nie dopuścili do wystawienia stoisk izraelskich firm na swoich targach. W czerwcu natomiast zamknięte i zasłonięte czarnymi ekranami zostały stanowiska czterech izraelskich firm na Paris Air Show, po tym, jak ich właściciele odmówili zdjęcia z ekspozycji broni ofensywnej - takiej, jaką wykorzystują izraelskie siły w Strefie Gazy.