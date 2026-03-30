Jedna osoba zginęła, a dwie doznały licznych oparzeń po porażeniu prądem na dachu pociągu w Kijowie - informuje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Tragedia w Kijowie; zdjęcie z miejsca zdarzenia

Do tragedii, jak informuje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, doszło około godziny 17:20 czasu lokalnego w niedzielę.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na dachu pociągu w kijowskim rejonie sołomiańskim prawdopodobnie znajdują się nastolatkowie, którzy zostali porażeni prądem.

Po przybyciu na miejsce ratownicy znaleźli martwego chłopca i dwoje innych nastolatków, którzy doznali licznych oparzeń. Poszkodowani trafili do szpitala.

Ciało zmarłego nastolatka ściągnięto z dachu pociągu i przekazano policji w celu wyjaśnienia okoliczności tragicznego zdarzenia.