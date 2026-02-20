Zapowiadana od dłuższego już czasu wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia - podał w piątek przedstawiciel Białego Domu. Szczegółowy program wizyty nie jest na razie znany, wiadomo, że głównym celem Trumpa będzie Pekin i spotkanie z Xi Jinpingiem. Prezydent USA zapowiedział wczoraj, że będzie to "szalone wydarzenie".

Tematem rozmów będzie m.in. porozumienie handlowe między USA a Chinami, zwłaszcza w kontekście decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł na chińskie towary.

Wizyta odbędzie się w cieniu napięć związanych z amerykańską sprzedażą broni dla Tajwanu.

Informacje o dacie wizyty - od dawna zapowiadanej przez administrację Donalda Trumpa - potwierdził mediom przedstawiciel Białego Domu w anonimowym oświadczeniu.

Reuters przypomina w tym kontekście wczorajsze wypowiedzi Trumpa. "To będzie szalone wydarzenie" - w ten sposób w czwartek mówił prezydent USA zagranicznym przywódcom o swojej wizycie w Chinach. "Musimy zorganizować największe widowisko, jakie kiedykolwiek mieliście w historii Chin" - dodał.

Co z porozumieniem handlowym między USA a Chinami?

Tematem rozmów przywódców z pewnością będzie porozumienie handlowe między mocarstwami. To istotne, zwłaszcza w kontekście piątkowej decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł nałożonych przez Donalda Trumpa na podstawie ustawy IEEPA, w tym taryf na chińskie towary.

Roczny rozejm w wojnie handlowej, zawarty podczas ostatniego spotkania liderów w Korei Południowej w listopadzie 2025 r., zakładał obniżenie ceł (zostały nałożone na chińskie towary z powodu przemytu fentanylu) z 20 proc. do 10 proc. Zmniejszono tym samym ogólną efektywną stawkę celną na towary chińskie z 57 proc. do 47 proc.

W związku z dzisiejszą decyzją Sądu Najwyższego stawki te zostaną, przynajmniej tymczasowo, radykalnie obniżone do poprzedniego poziomu.

W zamian za zmniejszenie ceł w listopadzie Chiny zawiesiły ograniczenia na minerały ziem rzadkich i wznowiły zakupy amerykańskiej soi.

Broń dla Tajwanu

Do wizyty dojdzie też na tle napięć wywołanych zatwierdzoną w ubiegłym roku sprzedażą największego pakietu uzbrojenia USA dla Tajwanu o wartości 11 mld dolarów. Według dziennika "Wall Street Journal" administracja Trumpa wstrzymuje się przed zatwierdzeniem kolejnego pakietu, obawiając się, że mogłoby to doprowadzić do zniweczenia planów wizyty prezydenta w Chinach. Doniesienia te w praktyce potwierdził w poniedziałek sam Trump, przyznając, że prowadzi na ten temat rozmowy z Xi.

Rozmawiam z nim [Xi Jinpingiem - przyp. red.] o tym. Odbyliśmy dobrą rozmowę i wkrótce podejmiemy decyzję - powiedział Trump, pytany o sprzeciw Xi wobec sprzedaży broni dla Tajwanu. Dodał, że ma "bardzo dobre relacje z prezydentem Xi".

Jak zauważył "WSJ", wypowiedź Trumpa stanowiła pogwałcenie dotychczasowych zasad polityki USA, na których opierały się relacje z Chinami i Tajwanem. Jedna z zasad mówiła bowiem, że Chiny nie powinny mieć wpływu na sprzedaż broni Tajwanowi przez USA.