W niedzielę w miejscowości Paszowa (woj. podkarpackie) zginął 56-letni rowerzysta. To dr Jerzy Bentkowski - ceniony ortopeda i dyrektor ds. lecznictwa ze Szpitala Powiatowego w Lesku. "Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem" - żegnają go pracownicy szpitala.

zdj. ilustracyjne / Piotr Hukalo / East News

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 5 kwietnia. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca samochodu marki Mini Cooper podjął próbę wyprzedzenia trzech rowerzystów, jednak w trakcie manewru nie zachował należytej ostrożności.

Jak relacjonowała portalowi Brzozów Info asp. sztab. Katarzyna Fechner z komendy w Lesku, kierowca nie upewnił się, czy ma wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego wyprzedzania.

W trakcie wyprzedzania, chcąc uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem marki BMW, gwałtownie skręcił w prawo, uderzając w przednie koło jednego z rowerzystów - przekazała policjantka w rozmowie z lokalnymi mediami.

W wyniku uderzenia 56-latek upadł na jezdnię i doznał poważnego urazu głowy. Mimo że miał na głowie kask, obrażenia okazały się bardzo ciężkie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Sanoku, gdzie lekarze podjęli walkę o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować.

Nie żyje dr Jerzy Bentkowski. "Był filarem, oddanym lekarzem"

W poniedziałek Szpital Powiatowy w Lesku oficjalnie potwierdził tożsamość ofiary i pożegnał swojego wieloletniego współpracownika w poruszającym wpisie.

"Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem, oddanym lekarzem i zaangażowanym liderem. Swoją pracą, wiedzą i odpowiedzialnością współtworzył wysoki poziom opieki medycznej oraz rozwój placówki, zawsze stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu" - podkreślono.

W oświadczeniu dodano, że dr Bentkowski pozostanie w pamięci współpracowników jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania.

Obecnie śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.