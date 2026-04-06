W północnych Niemczech podczas tradycyjnego poszukiwania pisanek silny wiatr powalił drzewo, które przygniotło młodą matkę z dzieckiem oraz szesnastoletnią dziewczynę. Wszystkie trzy osoby zginęły, a kilka innych odniosło lekkie obrażenia.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Satrupholm w Szlezwiku-Holsztynie, na północy Niemiec.

Jak przekazała policja, ofiary śmiertelne należały do społeczności pobliskiego ośrodka opieki społecznej - to matka z rocznym dzieckiem oraz szesnastolatka.

Wszystkie ofiary były związane ze społecznością ośrodka prowadzonego przez firmę SterniPark. Placówka ta wspiera kobiety w ciąży, rodziców i dzieci, a jej właściciel zarządza ponad 25 żłobkami w regionie Hamburga i Szlezwiku-Holsztynie.

Po tragedii SterniPark wyraził wdzięczność służbom ratunkowym - straży pożarnej, policji i ratownikom medycznym - za szybką i profesjonalną pomoc na miejscu zdarzenia.

Według meteorologów, teren, na którym doszło do wypadku, był objęty ostrzeżeniem przed porywistym wiatrem. Lokalne media opublikowały zdjęcia kolorowych pisanek, które leżały rozrzucone wśród liści pod powalonym drzewem.