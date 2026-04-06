Poniedziałek Wielkanocny, znany również jako lany poniedziałek, to drugi dzień Świąt Wielkanocnych obchodzony przez katolików w całej Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy w tym dniu istnieje obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. Wyjaśniamy, co na ten temat mówi prawo kanoniczne oraz jakie zalecenia wydali polscy biskupi.

W Poniedziałek Wielkanocny nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy świętej - nie jest to tzw. święto nakazane.

Kościół zachęca wiernych do udziału w liturgii tego dnia, podkreślając wieloletnią tradycję.

Polscy biskupi apelują do księży o umożliwienie wiernym udziału w nabożeństwach, choć nie jest to wymóg.

Poniedziałek Wielkanocny - tradycja i religijne znaczenie

Poniedziałek Wielkanocny, potocznie nazywany lanym poniedziałkiem, to drugi dzień najważniejszych świąt chrześcijańskich, upamiętniających zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Polsce dzień ten jest wolny od pracy i tradycyjnie spędzany w gronie rodzinnym. Wiele osób zastanawia się jednak, czy tego dnia katolicy mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej.

Święta nakazane według prawa kanonicznego

Obowiązek uczestnictwa w mszy świętej w określone dni reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zgodnie z paragrafem 1246, katolicy są zobowiązani do udziału w liturgii w niedziele oraz w wybrane uroczystości, takie jak Narodzenie Pańskie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych.

Wśród wymienionych świąt nie znajduje się Poniedziałek Wielkanocny. Oznacza to, że nie jest to tzw. święto nakazane, a więc uczestnictwo w mszy świętej w tym dniu nie jest obowiązkowe dla wiernych.

Stanowisko polskich biskupów

Kwestia uczestnictwa w mszy świętej w Poniedziałek Wielkanocny została również poruszona przez polskich biskupów w liście dotyczącym przykazań kościelnych. Hierarchowie podkreślają, że choć Poniedziałek Wielkanocny, podobnie jak inne ważne święta, nie jest świętem nakazanym, to jednak zachęcają wiernych do udziału w liturgii zgodnie z wieloletnią tradycją.

Biskupi apelują także do księży, aby poprzez odpowiedni porządek nabożeństw umożliwiali parafianom udział w Eucharystii w tym dniu. Podkreślają jednak, że nie jest to obowiązek, a jedynie zalecenie wynikające z tradycji i chęci głębszego przeżywania świąt.

Udział w mszy świętej - obowiązek czy dobrowolność?

Podsumowując, w Poniedziałek Wielkanocny katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej. Jest to dzień, w którym udział w liturgii jest dobrowolny, choć Kościół zachęca do kontynuowania tej tradycji. Dla wielu wiernych obecność na mszy w drugi dzień świąt jest okazją do wspólnej modlitwy i świętowania zmartwychwstania Chrystusa.

Poniedziałek Wielkanocny to także czas licznych polskich tradycji, z których najbardziej znaną jest śmigus-dyngus, czyli polewanie wodą. Dzień ten upływa najczęściej w rodzinnej atmosferze, a udział w mszy świętej pozostaje kwestią indywidualnego wyboru.