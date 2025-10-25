Od soboty w Norwegii obowiązuje nowe, przełomowe rozporządzenie, które zakazuje reklamowania niezdrowej żywności oraz napojów skierowanych do osób poniżej 18. roku życia. To zdecydowany krok norweskich władz w walce z rosnącym problemem nadwagi i otyłości wśród najmłodszych mieszkańców kraju.

Co piąte dziecko w Norwegii ma otyłość lub nadwagę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według danych przedstawionych przez norweskie ministerstwo zdrowia, aż jedno na pięcioro dzieci w Norwegii boryka się z nadwagą lub otyłością. Problem ten narasta od lat, a eksperci biją na alarm, wskazując na negatywne konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. W odpowiedzi na te niepokojące statystyki, rząd w Oslo zdecydował się na wprowadzenie surowych regulacji, które mają ograniczyć wpływ agresywnego marketingu na wybory żywieniowe dzieci i młodzieży.

Zakaz obejmuje szeroką gamę produktów

Nowe przepisy obejmują zakaz reklamy słodyczy, napojów gazowanych, lodów oraz napojów energetycznych, jeśli są one kierowane do dzieci i młodzieży. Co istotne, rozporządzenie nie dotyczy sprzedaży tych produktów, a jedynie ich promowania w mediach, internecie, na plakatach czy w innych formach przekazu, które mogą docierać do osób poniżej 18. roku życia.

W przypadku innych produktów, takich jak płatki śniadaniowe, jogurty czy żywność typu fast food, możliwość ich reklamowania będzie uzależniona od zawartości cukru, soli i tłuszczu. Oznacza to, że tylko te produkty, które spełnią określone normy zdrowotne, będą mogły być promowane wśród najmłodszych.

Społeczne poparcie dla nowych przepisów

Wprowadzenie zakazu poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Z sondażu przeprowadzonego przez norweski resort zdrowia wynika, że aż 75 procent mieszkańców popiera nowe regulacje. Norwegowie są świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadmierna konsumpcja niezdrowych produktów, zwłaszcza wśród dzieci, których nawyki żywieniowe kształtują się już od najmłodszych lat.

Władze podkreślają, że celem nowych przepisów jest nie tylko ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, ale także zmiana społecznych wzorców i przyzwyczajeń. Ograniczenie ekspozycji na reklamy ma pomóc najmłodszym w dokonywaniu zdrowszych wyborów oraz zmniejszyć presję wywieraną przez kolorowe, często bardzo atrakcyjne kampanie marketingowe.