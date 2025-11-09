Dziennikarze BBC rozmawiali w centrum Aurory z ludźmi, którzy dotarli do schroniska w ośrodku sportowym. W 200-osobowej grupie było wiele dzieci.

Bardzo się martwiliśmy z powodu siły tajfunu, a musieliśmy myśleć o małych dzieciach - powiedziała Jessa Zurbano w wywiadzie dla BBC.

Inna z ewakuowanych osób, Patry Azul, powiedziała: Nasz dom jest zrobiony z drewna i tandetnych materiałów. Mieszkamy blisko morza, więc nie czuliśmy się bezpiecznie.