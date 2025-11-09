Supertajfun Fung-wong dotarł na Luzon, główną wyspę Filipin. Dwie osoby zginęły, a ponad milion ewakuowano. Wiatr w porywach osiąga prędkość 230 km/h na godzinę i według lokalnych służb - może przejść przez cały archipelag. Mieszkańcy zagrożonych regionów najbardziej obawiają się powodzi. Na nagraniach publikowanych na platformach społecznościowych widać niszczycielską siłę żywiołu.
- Supertajfun Fung-wong uderzył w wyspę Luzon na Filipinach, zmuszając do ewakuacji prawie 1,2 mln osób.
- Mieszkańcy najbardziej boją się powodzi, które mogą wystąpić nawet na wyżej położonych terenach.
- Wcześniejszy tajfun Kalmaegi spowodował śmierć ponad 200 osób.
- Filipiny co roku doświadczają około 20 silnych burz lub tajfunów, które najczęściej uderzają w najbiedniejsze rejony.
Supertajfun Fung-wong dotarł w niedzielę wieczorem czasu lokalnego na Luzon. Ewakuowano w sumie prawie 1,2 mln osób - poinformowała filipińska obrona cywilna.
Mieszkańcy zagrożonych regionów najbardziej obawiają się powodzi - przekazała AFP, powołując się na osoby ewakuowane w prowincji Cagayan w północno-wschodniej części wyspy Luzon.
Rządowe służby meteorologiczne podały, że silne ulewy mogą doprowadzić do rozległych powodzi nawet na terenach położonych stosunkowo wysoko.