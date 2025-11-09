Supertajfun Fung-wong dotarł na Luzon, główną wyspę Filipin. Dwie osoby zginęły, a ponad milion ewakuowano. Wiatr w porywach osiąga prędkość 230 km/h na godzinę i według lokalnych służb - może przejść przez cały archipelag. Mieszkańcy zagrożonych regionów najbardziej obawiają się powodzi. Na nagraniach publikowanych na platformach społecznościowych widać niszczycielską siłę żywiołu.

  • Supertajfun Fung-wong uderzył w wyspę Luzon na Filipinach, zmuszając do ewakuacji prawie 1,2 mln osób.
  • Mieszkańcy najbardziej boją się powodzi, które mogą wystąpić nawet na wyżej położonych terenach.
  • Wcześniejszy tajfun Kalmaegi spowodował śmierć ponad 200 osób.
  • Filipiny co roku doświadczają około 20 silnych burz lub tajfunów, które najczęściej uderzają w najbiedniejsze rejony.
  • Aktualne informacje ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Supertajfun Fung-wong dotarł w niedzielę wieczorem czasu lokalnego na Luzon. Ewakuowano w sumie prawie 1,2 mln osób - poinformowała filipińska obrona cywilna. 

Mieszkańcy zagrożonych regionów najbardziej obawiają się powodzi - przekazała AFP, powołując się na osoby ewakuowane w prowincji Cagayan w północno-wschodniej części wyspy Luzon.

Rządowe służby meteorologiczne podały, że silne ulewy mogą doprowadzić do rozległych powodzi nawet na terenach położonych stosunkowo wysoko.

Dziennikarze BBC rozmawiali w centrum Aurory z ludźmi, którzy dotarli do schroniska w ośrodku sportowym. W 200-osobowej grupie było wiele dzieci.  

Bardzo się martwiliśmy z powodu siły tajfunu, a musieliśmy myśleć o małych dzieciach - powiedziała Jessa Zurbano w wywiadzie dla BBC.

Inna z ewakuowanych osób, Patry Azul, powiedziała: Nasz dom jest zrobiony z drewna i tandetnych materiałów. Mieszkamy blisko morza, więc nie czuliśmy się bezpiecznie.

Tajfun za tajfunem

Operacje ratunkowe prowadzone po przejściu wcześniej w tym tygodniu niszczycielskiego tajfunu Kalmaegi, który spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, zostały zawieszone w najbardziej zniszczonej przez żywioł prowincji Cebu, w środkowej części filipińskiego archipelagu.

W dużej części kraju ogłoszono alarmy pogodowe. Alert najwyższego, piątego stopnia, obowiązuje na południowym wschodzie wyspy Luzon. W aglomeracji stolicy kraju, Manili, ogłoszono alarm trzeciego stopnia.

W związku z supertajfunem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów - podał urząd ds. lotnictwa cywilnego.

Co roku około 20 silnych burz lub tajfunów nawiedza Filipiny, lub zbliża się do archipelagu; żywioł niszczy najczęściej najuboższe regiony kraju - podaje AFP.

Tajfun Haiyan w 2013 roku zabił na Filipinach ponad 6 tys. osób.