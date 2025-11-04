Według najnowszych danych już 40 osób zginęło na Filipinach w wyniku przetoczenia się nad środkową częścią kraju potężnego tajfunu Kalmaegi. Sześć osób zginęło w katastrofie śmigłowca, który leciał na pomoc poszkodowanym przez żywioł. W wyniku ulewy potoki błotnistej wody ze zboczy zalały wioski i miasta.

Tajfun Kalmaegi nawiedził centralne Filipiny. / ALAN TANGCAWAN/AFP/East News / East News

Na wyspie Cebu na Filipinach tajfun spowodował powodzie i lawiny błotne, które pochłonęły życie 39 osób.

Filipińskie Siły Powietrzne poinformowały o katastrofie wojskowego śmigłowca podczas akcji ratunkowej

Około 400 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych.

Prognozy ostrzegają przed kolejnymi cyklonami tropikalnymi.

Aż 39 osób zginęło na Cebu, najgęściej zaludnionej wyspie. Tajfun zatopił tam duże obszary, w tym całe miasta. Jedna osoba poniosła śmierć na sąsiedniej wyspie Bohol. Doniesienia służb ratunkowych sugerują, że liczba ofiar wzrośnie.

Większość zgonów nastąpiła w wyniku utonięć. Burza sprowadziła potoki błotnistej wody ze zboczy wzgórz do wsi i miast.

Na Cebu zniszczenia są ogromne, wiele małych budynków zostało zmiecionych z powierzchni ziemi, a cofająca się woda powodziowa pozostawiła grubą warstwę błota. Ekipy ratunkowe wypłynęły łodziami, aby uwolnić ludzi uwięzionych w domach.

Na opublikowanych w internecie nagraniach widać ludzi na dachach domów i samochody dosłownie zmywane z ulic.