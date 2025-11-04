Według najnowszych danych już 40 osób zginęło na Filipinach w wyniku przetoczenia się nad środkową częścią kraju potężnego tajfunu Kalmaegi. Sześć osób zginęło w katastrofie śmigłowca, który leciał na pomoc poszkodowanym przez żywioł. W wyniku ulewy potoki błotnistej wody ze zboczy zalały wioski i miasta.
- Na wyspie Cebu na Filipinach tajfun spowodował powodzie i lawiny błotne, które pochłonęły życie 39 osób.
- Filipińskie Siły Powietrzne poinformowały o katastrofie wojskowego śmigłowca podczas akcji ratunkowej
- Około 400 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych.
- Prognozy ostrzegają przed kolejnymi cyklonami tropikalnymi.
Aż 39 osób zginęło na Cebu, najgęściej zaludnionej wyspie. Tajfun zatopił tam duże obszary, w tym całe miasta. Jedna osoba poniosła śmierć na sąsiedniej wyspie Bohol. Doniesienia służb ratunkowych sugerują, że liczba ofiar wzrośnie.
Większość zgonów nastąpiła w wyniku utonięć. Burza sprowadziła potoki błotnistej wody ze zboczy wzgórz do wsi i miast.
Na Cebu zniszczenia są ogromne, wiele małych budynków zostało zmiecionych z powierzchni ziemi, a cofająca się woda powodziowa pozostawiła grubą warstwę błota. Ekipy ratunkowe wypłynęły łodziami, aby uwolnić ludzi uwięzionych w domach.
Na opublikowanych w internecie nagraniach widać ludzi na dachach domów i samochody dosłownie zmywane z ulic.