Wieczorno-nocna akcja ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w beskidzkiej Jaskini Salmopolskiej. Pomocy potrzebował młody grotołaz, który zsunął się w bardzo wąską szczelinę.

Akcja goprowców w Jaskini Salmopolskiejl; grotołaz zsunął się w bardzo wąską szczelinę (zdjęcie ilustracyjne)

Reporter RMF FM Marcin Buczek poinformował, że w sobotę grupa młodych grotołazów najpierw weszła do Jaskini Malinowskiej, a potem pojawiła się w Jaskini Salmopolskiej.

W pewnym momencie jeden z uczestników wyprawy zsunął się w bardzo wąską szczelinę, skąd nie potrafił się wydostać.

Młodemu mężczyźnie próbowali pomóc koledzy, ale im też nie udało się go wydobyć, dlatego wieczorem wezwali ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Akcja wyciągania grotołaza trwała kilka godzin. Młody mężczyzna trafił do szpitala - miał uraz barku i był wyziębiony, ale przytomny.

W działaniach uczestniczyło ponad 20 ratowników. Wrócili oni do bazy około północy.