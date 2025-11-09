Choć śmigłowiec "usiadł" na plaży, to z nieznanych przyczyn pilot ponownie poderwał maszynę, kierując się w stronę budynków - to krótki opis katastrofy helikoptera, który rozbił się w rosyjskim Dagestanie. Z siedmiu osób, które były na pokładzie, pięć zginęło. Opublikowane w sieci nagranie pokazuje kuriozalne zachowanie pilota.

Screen z nagrania przedstawiającego katastrofę śmigłowca Ka-226 / @front_ukrainian (X) /

Do zdarzenia, jak przekazały rosyjskie i ukraińskie media, m.in. portal Obozrevatel, doszło w piątek 7 listopada w Dagestanie - rosyjskiej republice autonomicznej położonej nad Morzem Kaspijskim.

Z nieznanych dotychczas przyczyn śmigłowiec Ka-226 z siedmioma osobami na pokładzie spadł na budynek w miejscowości Aczi-su, po czym stanął w płomieniach.

W katastrofie zginęło 5 osób, w tym co najmniej czterech pracowników Kizlarskich Zakładów Elektromechanicznych (KEMZ), będących częścią rosyjskiego kompleksu militarno-przemysłowego.

Obozrevatel podał, że piątą ofiarą śmiertelną jest mechanik pokładowy, który zmarł w szpitalu. Z komunikatu władz Dagestanu wynika, że katastrofę przeżyli tylko piloci - jeden z nich jest w stanie ciężkim.

Dwa nagrania

W sieci pojawiły się dwa nagrania przedstawiające katastrofę śmigłowca Ka-226. Na pierwszym widać, jak maszyna spada na jeden z budynków, po czym staje w płomieniach.