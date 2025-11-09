Po porannym pościgu ulicami Krakowa i podkrakowskich miejscowości policja zatrzymała młodego mężczyznę. Kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. W trakcie akcji mundurowych padły strzały.

Policja po pościgu zatrzymała młodego mężczyznę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ciekawe informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Przed godziną 8:00 na ul. Kapelanka w Krakowie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę renault, który przekroczył dozwoloną prędkość. Młody mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę.

Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg w kierunku podkrakowskiego Zabierzowa. W trakcie akcji, aby zatrzymać uciekający pojazd, mundurowi musieli oddać strzały w kierunku samochodu.

Kierowca zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, po czym próbował uciekać pieszo. Wkrótce jednak udało się go zatrzymać.

Reporter RMF FM Maciej Sołtys ustalił, że powodem ucieczki były środki odurzające, które młody kierowca miał przy sobie.

Na szczęście w trakcie całego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

W miejscowości Budzyń trwają czynności z udziałem policji i prokuratury.