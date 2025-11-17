Prezenty dla prezydenta - nie tylko ze Szwajcarii

Trump przyjął szwajcarskie prezenty w imieniu swojej biblioteki prezydenckiej, co - według urzędników Białego Domu - pozwoliło uniknąć naruszenia amerykańskiego prawa dotyczącego przyjmowania darów przez urzędników państwowych. Axios przypomina, że wcześniej prezes Apple, Tim Cook, wręczył Trumpowi grawerowany szklany dysk z 24-karatową złotą podstawą, upamiętniający inwestycję firmy w USA wartą 100 miliardów dolarów.

Podarunek dla Donalda Trumpa od prezesa firmy Apple / EPA/BONNIE CASH / POOL / PAP

Komitet Olimpijski USA podarował prezydentowi zestaw pamiątkowych medali z igrzysk w Los Angeles, a rząd Kataru - odrzutowiec Boeing 747 o wartości 400 milionów dolarów. Dodatkowo różne korporacje i osoby prywatne przekazały około 300 milionów dolarów na budowę sali balowej połączonej z Białym Domem.

Szwajcarzy przebili Apple i osiągnęli swój cel

Dotychczas ulubionym prezentem Trumpa był upominek od Apple, jednak - jak przyznał jeden z urzędników w rozmowie z Axios - Szwajcarom udało się przebić ten gest.

Ofensywa dyplomatyczna małego europejskiego państwa przyniosła oczekiwany efekt. W piątek rząd USA ogłosił obniżenie stawek celnych na towary ze Szwajcarii z 39 do 15 procent. W zamian Szwajcaria zobowiązała się do złagodzenia barier handlowych, a szwajcarskie firmy zadeklarowały zwiększenie inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawiciel USA ds. handlu, Jamieson Greer, ogłosił w piątek porozumienie w sprawie ceł ze Szwajcarią, podkreślając skuteczność negocjacji prowadzonych przez prezydenta Trumpa. Niezrównane negocjacje prezydenta Trumpa nadal przynoszą korzyści Amerykanom - stwierdził.