Szwajcarska delegacja podczas wizyty w Waszyngtonie przekazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi wyjątkowe prezenty - kilogramową, spersonalizowaną sztabkę złota oraz złoty zegarek biurkowy marki Rolex. Według portalu Axios gest ten miał na celu przekonanie amerykańskiego przywódcy do obniżenia ceł nałożonych na szwajcarskie towary.

Podarowana sztabka złota została oznaczona liczbami 45 i 47, co odnosi się do numerów kadencji prezydenckich Trumpa. Wartość prezentu przekracza 130 tysięcy dolarów. Jak podkreśla Axios, Trump jest znany z zamiłowania do tego typu gestów, a okazałe upominki często robią na nim duże wrażenie.

Prezenty dla prezydenta - nie tylko ze Szwajcarii

Trump przyjął szwajcarskie prezenty w imieniu swojej biblioteki prezydenckiej, co - według urzędników Białego Domu - pozwoliło uniknąć naruszenia amerykańskiego prawa dotyczącego przyjmowania darów przez urzędników państwowych. Axios przypomina, że wcześniej prezes Apple, Tim Cook, wręczył Trumpowi grawerowany szklany dysk z 24-karatową złotą podstawą, upamiętniający inwestycję firmy w USA wartą 100 miliardów dolarów.

Komitet Olimpijski USA podarował prezydentowi zestaw pamiątkowych medali z igrzysk w Los Angeles, a rząd Kataru - odrzutowiec Boeing 747 o wartości 400 milionów dolarów. Dodatkowo różne korporacje i osoby prywatne przekazały około 300 milionów dolarów na budowę sali balowej połączonej z Białym Domem.

Szwajcarzy przebili Apple i osiągnęli swój cel

Dotychczas ulubionym prezentem Trumpa był upominek od Apple, jednak - jak przyznał jeden z urzędników w rozmowie z Axios - Szwajcarom udało się przebić ten gest.

Ofensywa dyplomatyczna małego europejskiego państwa przyniosła oczekiwany efekt. W piątek rząd USA ogłosił obniżenie stawek celnych na towary ze Szwajcarii z 39 do 15 procent. W zamian Szwajcaria zobowiązała się do złagodzenia barier handlowych, a szwajcarskie firmy zadeklarowały zwiększenie inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawiciel USA ds. handlu, Jamieson Greer, ogłosił w piątek porozumienie w sprawie ceł ze Szwajcarią, podkreślając skuteczność negocjacji prowadzonych przez prezydenta Trumpa. Niezrównane negocjacje prezydenta Trumpa nadal przynoszą korzyści Amerykanom - stwierdził.