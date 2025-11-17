Szwajcarska delegacja podczas wizyty w Waszyngtonie przekazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi wyjątkowe prezenty - kilogramową, spersonalizowaną sztabkę złota oraz złoty zegarek biurkowy marki Rolex. Według portalu Axios gest ten miał na celu przekonanie amerykańskiego przywódcy do obniżenia ceł nałożonych na szwajcarskie towary.
- Szwajcarska delegacja wręczyła Donaldowi Trumpowi luksusowe prezenty - sztabkę złota i zegarek Rolex, licząc na obniżenie amerykańskich ceł.
- Trump przyjął upominki w imieniu biblioteki prezydenckiej, co pozwoliło uniknąć naruszenia prawa.
- W efekcie USA obniżyły cła na szwajcarskie towary, a Szwajcaria zadeklarowała złagodzenie barier handlowych i większe inwestycje w Stanach Zjednoczonych.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Podarowana sztabka złota została oznaczona liczbami 45 i 47, co odnosi się do numerów kadencji prezydenckich Trumpa. Wartość prezentu przekracza 130 tysięcy dolarów. Jak podkreśla Axios, Trump jest znany z zamiłowania do tego typu gestów, a okazałe upominki często robią na nim duże wrażenie.