​W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznego wypadku w Arabii Saudyjskiej. Autokar przewożący indyjskich pielgrzymów zderzył się z cysterną z paliwem, w wyniku czego pojazd stanął w płomieniach. Zginęły 42 osoby, w tym prawdopodobnie kobiety i dzieci.

/ Shutterstock

Wypadek miał miejsce podczas podróży z Mekki do Medyny.

Autokar przewoził indyjskich pielgrzymów odbywających tzw. małą pielgrzymkę, umrę.

Po zderzeniu z cysterną paliwową pojazd stanął w płomieniach.

Zginęły 42 osoby, ocalała tylko jedna.

Identyfikacja ofiar będzie bardzo trudna ze względu na całkowite spalenie autokaru.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do tragedii doszło w nocy, gdy większość pasażerów spała. Autokar zderzył się z cysterną przewożącą paliwo, co doprowadziło do gwałtownego pożaru.

Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, poinformowały, że pojazd spłonął doszczętnie.

Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę, jej stan zdrowia nie został jeszcze podany do publicznej wiadomości.

Trudna identyfikacja ofiar

Ze względu na skalę pożaru, identyfikacja ciał będzie wyjątkowo trudna.

Na miejscu tragedii pracują funkcjonariusze saudyjskiej obrony cywilnej, którzy zabezpieczają wrak i prowadzą czynności wyjaśniające.

Wciąż nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną zderzenia.

Pielgrzymi wracali z Mekki

Ofiary wypadku to obywatele Indii, którzy odbywali tzw. umrę - mniejszą pielgrzymkę do Mekki, możliwą do odbycia w dowolnym czasie roku.

Po zakończeniu rytuałów w Mekce pielgrzymi jechali do Medyny, miasta proroka Mahometa.

Islam jest drugą, po hinduizmie, najliczniej wyznawaną religią w Indiach.