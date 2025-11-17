Najnowsze badanie przeprowadzone przez międzynarodową firmę analityczną Gallup ujawnia niepokojący trend wśród młodych kobiet w Stanach Zjednoczonych. Aż 40 procent Amerykanek w wieku od 15 do 44 lat deklaruje, że gdyby miały taką możliwość, na stałe opuściłyby swój kraj. Tak wysoki odsetek chętnych do emigracji nie został odnotowany w żadnym innym rozwiniętym kraju.

Według badania Gallupa Kanada jest najczęściej wskazywanym kierunkiem przez młode Amerykanki - aż 11 procent z nich wybrałoby właśnie północnego sąsiada USA jako nowy dom. Na kolejnych miejscach znalazły się Nowa Zelandia, Włochy i Japonia, które wskazało po 5 procent ankietowanych kobiet.

Eksperci zwracają uwagę, że tak gwałtowny wzrost chęci emigracji wśród młodych kobiet w Stanach Zjednoczonych to zjawisko bez precedensu wśród państw rozwiniętych.

"Rosnący trend wśród młodych kobiet w USA, dotyczący opuszczenia swojego kraju, nie jest tak wyraźny w innych państwach o rozwiniętej gospodarce. Pośród 38 krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), odsetek młodych kobiet, które mówią, że chciałyby wyemigrować, utrzymywał się na stałym poziomie, między 20 a 30 proc." - czytamy w komunikacie omawiającym badanie Gallupa.

Jeszcze w 2014 roku odsetek młodych Amerykanek rozważających wyjazd z kraju był czterokrotnie niższy i nie różnił się znacząco od wyników wśród mężczyzn. Co ciekawe, przez wiele lat to kobiety z innych krajów częściej niż Amerykanki deklarowały chęć emigracji. Sytuacja zaczęła się zmieniać po 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy zauważono wzrost liczby młodych kobiet w USA rozważających wyjazd. Tendencja ta utrzymywała się przez kolejne lata, osiągając rekordowy poziom 44 procent w 2024 roku.

Różnice między kobietami a mężczyznami

Badanie Gallupa pokazuje również ogromną rozbieżność między płciami. Wśród młodych mężczyzn wyjazd z USA rozważa jedynie 19 procent ankietowanych, czyli ponad dwa razy mniej niż w przypadku kobiet. To największa różnica między płciami zanotowana w historii badań Gallupa, prowadzonych od 2007 roku.

"Tylko w kilku państwach rejestrowało tak dużą rozbieżność między płciami, jeśli chodzi o chęć migracji. Przed USA w 2025 r. w żadnym kraju nie stwierdzono 20-procentowej lub większej rozbieżności między młodymi mężczyznami i kobietami" - podsumowano w komunikacie.

W skali całego społeczeństwa chęć emigracji deklaruje około 20 procent dorosłych Amerykanów. Wśród kobiet powyżej 45. roku życia wyjazd rozważa 14 procent, a wśród mężczyzn w tym wieku - zaledwie 8 procent.

Powody

Eksperci wskazują, że jednym z głównych czynników wpływających na decyzje młodych kobiet mogą być kwestie polityczne i społeczne.

W rozmowie z agencją The Canadian Press, wydawczyni informacji Gallupa, Julie Ray, podkreśliła, że w Stanach Zjednoczonych obserwuje się obecnie "intensywną polaryzację". Jak dodała, różnica pomiędzy osobami, które akceptują i nie akceptują polityki władz, wynosi obecnie w USA aż 25 procent.

Wśród młodszych kobiet aż 59 procent określa się jako wyborczynie demokratów, podczas gdy w starszych grupach wiekowych ten odsetek wynosi 53 procent. W przypadku młodych mężczyzn poparcie dla demokratów deklaruje 39 procent ankietowanych, a wśród starszych - 37 procent.