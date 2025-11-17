Tom Cruise - gwiazdor "Top Guna" i serii "Mission: Impossible" - otrzymał w końcu Oscara. To honorowa statuetka, przyznana za całokształt jego dokonań. "Bez względu na to, skąd pochodzimy, w kinie śmiejemy się razem, czujemy razem, mamy nadzieję razem i to jest siła tej formy sztuki" - podkreślał aktor w emocjonalnym przemówieniu.

Tom Cruise / Wally Skalij/©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

"W kinie śmiejemy się razem, czujemy razem"

W emocjonalnym przemówieniu po odebraniu statuetki Tom Cruise mówił o swojej miłości do kina. Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Pomaga mi doceniać i szanować różnice. Pokazuje mi również nasze wspólne człowieczeństwo i to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni pod wieloma względami. Bez względu na to, skąd pochodzimy, w kinie śmiejemy się razem, czujemy razem, mamy nadzieję razem i to jest siła tej formy sztuki - tłumaczył gwiazdor.

Tworzenie filmów nie jest tym, czym się zajmuję - jest tym, kim jestem - dodał odtwórca roli Ethana Hunta.

Tom Cruise z Oscarem / Wally Skalij/©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Cruise przyznał, że jego miłość do kina zaczęła się bardzo wcześnie. Byłem małym dzieckiem w zaciemnionej sali kinowej. Pamiętam, jak promień światła przecinał pomieszczenie. (...) Nagle świat stał się o wiele większy niż ten, który znałem. Całe kultury, życia i krajobrazy rozciągały się przede mną i to coś we mnie zapaliło. Zapaliło pragnienie przygody, pragnienie wiedzy, pragnienie zrozumienia ludzkości, tworzenia postaci, opowiadania historii, poznawania świata. Otworzyło mi oczy - podkreślał aktor, cytowany przez magazyn "Variety".

Ten promień światła rozbudził we mnie pragnienie odkrywania świata. Od tamtej pory podążam za nim - dodał Cruise.

Tom Cruise z honorowym Oscarem / Wally Skalij/©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Gwiazdor wspominał też, że jako dziecko chwytał się różnych prac właśnie po to, by zarobić na bilet do kina.

Kiedy nie miałem wystarczającej kwoty, znajdowałem inny sposób na dostanie się do środka - dodał z uśmiechem.

"On wie, że filmy nie są zbudowane na ego"

Tom Cruise i Alejandro González Iñárritu, który wygłosił laudację na jego cześć / Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Laudację na cześć Cruise'a wygłosił na ceremonii meksykański reżyser Alejandro González Iñárritu. Napisać 4-minutową mowę, by uczcić 45 lat kariery Toma Cruise'a? To coś, co jest znane w tym mieście jako Mission: Impossible - stwierdził, nawiązując do kultowej serii z udziałem gwiazdora.

Reżyser głośnej "Zjawy" wspominał też pracę na planie z Cruise'm - ich wspólny film, który nie ma jeszcze tytułu, ma wejść do kin w październiku przyszłego roku. Tom jest w pełni obecny. Widzi cię i słyszy. On wie, że filmy nie są zbudowane na ego. Są zbudowane na kontakcie wzrokowym - tłumaczył.

Wideo youtube

Iñárritu mówił też o "zaraźliwym entuzjaźmie" Cruise'a. Jak żartobliwie dodał, sam jest pesymistą i wręcz nie umiał się odnaleźć w towarzystwie kogoś tak pozytywnego.

Ludzie często opisują Cruise'a językiem siły i wspaniałości. Wielkie ewolucje kaskaderskie, świetne wyniki box office, ogromna legenda, długa kariera... To wszystko prawda. Ale - bazując na moim doświadczeniu - chcę go mierzyć w milimetrach. Nie zdefiniowało go to, na jakich dystansach biega, jak wysoko skacze, ale to, jak precyzyjnie się porusza - ocenił Iñárritu. Jak tłumaczył, Cruise potrafi grać niuansami, pauzami, spojrzeniami i to tam drzemie jego prawdziwe rzemiosło.

Reżyser stwierdził, że honorowy Oscar może być pierwszym w dorobku Cruise'a, ale z pewnością nie będzie ostatnim.

Ma przed sobą kolejne 60 lat kariery i nagród. Nas tu nie będzie, ale on będzie - stwierdził żartobliwie Iñárritu, odnosząc się do imponującej formy aktora.

Oni także dostali honorowe Oscary

Oprócz Toma Cruise'a honorowe Oscary przyznano w tym roku także piosenkarce i aktorce Dolly Parton (z powodów zdrowotnych nie była obecna na ceremonii). Statuetki otrzymali także choreografka i aktorka Debbie Allen oraz scenograf Wynn Thomas.

Tom Cruise, choreografka i aktorka Debbie Allen oraz scenograf Wynn Thomas. / Michael Baker / ©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Tom Cruise był trzykrotnie nominowany do Oscara w kategoriach aktorskich (za filmy "Urodzony 4 lipca", "Jerry Maguire" i "Magnolia"). Walczył też o statuetkę dla najlepszego filmu jako producent obrazu "Top Gun: Maverick".