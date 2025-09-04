Władimir Putin spotkał się w Chinach z Kim Dzong Unem. Po rozmowie do akcji wkroczyły północnokoreańskie służby, które starannie usunęły wszelkie ślady obecności przywódcy Korei Płn. w sali - podała AP. Ma to uniemożliwić wywiadom innych państw zdobycie materiału biologicznego Kima i uzyskanie informacji o stanie jego zdrowia.

Kim Dzong Un i Władimir Putin / SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK / KREMLIN / PAP/EPA

Agencja AP powołuje się w czwartek na nagranie wideo opublikowane w portalu społecznościowym przez rosyjskiego reportera Aleksandra Junaszewa. Na nagraniu widać, jak personel Kim Dzong Una metodycznie czyści salę po jego środowej, ponad dwugodzinnej rozmowie z Putinem w Pekinie.

Dokładnie wytarto oparcie i podłokietniki krzesła, na którym siedział północnokoreański przywódca, podobnie jak ustawiony obok stolik kawowy. Usunięto też szklankę, z której pił Kim.