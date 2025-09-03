Córka przywódcy Korei Północnej, Kim Jong Una, po raz pierwszy pojawiła się publicznie poza granicami swojego kraju. Jej obecność w Pekinie podczas oficjalnej wizyty wzbudziła ogromne zainteresowanie i spekulacje na temat przyszłości północnokoreańskiej dynastii.

Dziewczynka, którą prawdopodobnie uważa się za córkę Kim Dzong Una, stoi za północnokoreańskim przywódcą na zdjęciu udostępnionym przez rząd Korei Północnej we wtorek, 2 września 2025 r. fot. AFP PHOTO/KCNA VIA KNS / East News

We wtorek, 2 września 2025 roku, Kim Jong Un przybył do Pekinu swoim charakterystycznym opancerzonym zielonym pociągiem. Na peronie powitali go chińscy urzędnicy, a czerwony dywan prowadził do oficjalnej delegacji. Jednak uwagę obserwatorów przykuła nie tylko sama obecność północnokoreańskiego przywódcy, ale także młoda dziewczynka, która szła tuż za nim. Ubrana na czarno, z włosami spiętymi kokardą, uśmiechała się uprzejmie, pozostając w cieniu ojca.

Według licznych źródeł, dziewczynka to Kim Ju Ae - tajemnicza córka Kim Jong Una, która od kilku lat pojawia się publicznie, głównie podczas wydarzeń o charakterze wojskowym. Jej pierwsza podróż zagraniczna ma ogromne znaczenie symboliczne, zwłaszcza że odbywa się podczas parady wojskowej w Pekinie, gdzie obecni są także chiński przywódca Xi Jinping oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

Kim Ju Ae - przyszła następczyni?

Kim Ju Ae po raz pierwszy została pokazana światu w 2022 roku, kiedy towarzyszyła ojcu podczas testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Od tego czasu pojawiała się na kolejnych wojskowych wydarzeniach, m.in. podczas defilady w Pjongjangu. Eksperci podkreślają, że jej obecność w takich momentach to jasny sygnał: rodzina Kimów pozostaje nierozerwalnie związana z północnokoreańskim programem zbrojeniowym i władzą wojskową.

W północnokoreańskich mediach państwowych Kim Ju Ae bywa opisywana jako "kochana" i "szanowana", co może świadczyć o jej wyjątkowej pozycji w rodzinie i potencjalnym przygotowywaniu do roli przyszłej przywódczyni. W kraju, gdzie władza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od 1948 roku, każda publiczna aktywność dzieci Kim Jong Una budzi spekulacje na temat sukcesji.

Jak przypomina CNN, wciąż niewiele wiadomo o samej Kim Ju Ae. Jej wiek szacuje się na kilkanaście lat, jednak dokładna data urodzenia pozostaje tajemnicą. Po raz pierwszy świat usłyszał o niej w 2013 roku, gdy Dennis Rodman opowiedział o spotkaniu z rodziną Kimów w Pjongjangu. Od tego czasu jej obecność w mediach była sporadyczna, aż do 2022 roku, kiedy zaczęła pojawiać się u boku ojca podczas kluczowych wydarzeń wojskowych.

Rodzina Kimów - dynastia i propaganda

Historia rodziny Kimów to opowieść o dziedziczeniu władzy i budowaniu kultu jednostki. Kim Il Sung, założyciel Korei Północnej, przekazał władzę swojemu synowi Kim Jong Ilowi, a ten z kolei - obecnemu przywódcy, Kim Jong Unowi. W tym kontekście pojawienie się Kim Ju Ae na arenie międzynarodowej może być elementem długofalowej strategii budowania autorytetu dynastii i przygotowywania społeczeństwa na ewentualną sukcesję.

Niektórzy analitycy sugerują jednak, że obecność córki na oficjalnych wydarzeniach może być również zabiegiem wizerunkowym. Kim Jong Un, pokazując się jako troskliwy ojciec, może próbować ocieplić swój wizerunek zarówno w kraju, jak i za granicą. Zwraca na to uwagę w rozmowie z CNN Jenny Town, ekspertka ds. Korei Północnej, która podkreśla, że wykorzystanie wizerunku córki - już ujawnionej światu przez amerykańskiego koszykarza Dennisa Rodmana - jest łatwiejsze niż eksponowanie pozostałych dzieci, o których niemal nic nie wiadomo.