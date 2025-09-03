Podczas wojskowej parady w Pekinie, prezydenci Rosji i Chin zostali przyłapani przez mikrofony na rozmowie o biotechnologii, przeszczepach organów i możliwości wydłużenia ludzkiego życia nawet do 150 lat - informuje agencja Reutera. Uwagi, które wymieniali między sobą Władimir Putin i Xi Jinping mogą przyprawiać o dreszcze.

Putin i Xi rozmawiają o przeszczepach organów i długowieczności. Zaskakujące nagranie z Pekinu / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News / East News

W środę, podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Chin Xi Jinping szli ramię w ramię na czele delegacji ponad dwóch tuzinów zagranicznych przywódców, w tym Kim Dzong Una z Korei Północnej. W pewnym momencie, dzięki włączonemu mikrofonowi, świat usłyszał fragment ich prywatnej rozmowy.

Jak wynika z nagrania transmitowanego przez chińską telewizję państwową CCTV, tłumacz Putina powiedział po chińsku: "Biotechnologia nieustannie się rozwija". Po krótkiej, niesłyszalnej części dodał: "Ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane. Im dłużej żyjesz, tym młodszy się stajesz i nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność".

Na te słowa zareagował Xi Jinping, który - choć był poza kadrem - odpowiedział po chińsku: "Niektórzy przewidują, że w tym stuleciu człowiek może dożyć 150 lat".

Nie wiadomo, czy Kim Dzong Un, który uśmiechał się w kierunku Putina i Xi, rozumiał rozmowę - nie słychać było tłumaczenia na jego język. Sam Putin nie był wyraźnie słyszalny w języku rosyjskim na nagraniu CCTV.

Rosyjskie władze nie odniosły się do tej sytuacji. Również chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz CCTV nie odpowiedziały na prośby o komentarz ze strony agencji Reutera.

W momencie, gdy Xi zaczął mówić, transmisja pokazała szeroki plan Placu Tiananmen, a dźwięk stopniowo wyciszono. Po około 30 sekundach Xi, Putin i Kim ponownie pojawili się na ekranie, zmierzając na trybunę honorową.

Było to pierwsze wspólne wystąpienie trzech przywódców. Putin i Xi mają po 72 lata.

Jak przypomina serwis Politico, Chiny posiadają długą historię wykorzystywania organów pozyskanych od straconych więźniów. Praktykę oficjalnie zakazano w 2015 roku, co jednak nie powstrzymało procederu. Chiński rząd wykorzystuje organy m.in. od wybranych, uciskanych mniejszości, w tym Ujgurów z zachodniej części kraju.

W ubiegłym roku "The Times" informował natomiast, że Kreml polecił naukowcom przyspieszenie badań nad procesem starzenia się, ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące degeneracji komórek, pogorszenia funkcji poznawczych i osłabienia układu odpornościowego.

Wspólne wystąpienie i nowe porozumienia

Podczas wydarzenia Xi Jinping przemawiał do ponad 50 tysięcy widzów, podkreślając, że świat stoi przed wyborem "pokoju lub wojny". W trakcie parady zaprezentowano m.in. najnowsze uzbrojenie, w tym hipersoniczne pociski i drony morskie.

Putin przybył do Chin, by wziąć udział w szczycie zorganizowanym przez Pekin, na którym spotkało się ponad 20 przywódców państw spoza Zachodu, w tym premier Indii Narendra Modi. W trakcie wizyty Putin i Xi podpisali ponad 20 porozumień - od energetyki po sztuczną inteligencję - oraz uzgodnili budowę nowego gazociągu. Szczegóły dotyczące finansowania i cen gazu nie zostały jednak ujawnione.