Do tej pory banki zabezpieczały swoje marże odsetkowe przed wpływem spadku stóp procentowych, jednak sytuacja ulegnie zmianie. Jak informuje czwartkowy "Puls Biznesu", instytucje finansowe skoncentrują się teraz na zwiększaniu dochodów z prowizji. Bardzo możliwe, że w najbliższych miesiącach klienci polskich banków muszą przygotować się na istotne zmiany w cennikach usług.

Wzrosną prowizje (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Obniżki stóp procentowych, które miały na celu pobudzenie gospodarki, uderzyły bezpośrednio w podstawowe źródło przychodów banków - marże odsetkowe. Dotychczas instytucje finansowe skutecznie chroniły swoje zyski przed skutkami tych zmian, jednak obecnie coraz trudniej im utrzymać dotychczasowy poziom rentowności. "Wyniki odsetkowe spadną" - alarmują analitycy.

W tej sytuacji banki nie mają wyjścia i sięgają po alternatywne źródła dochodów. Najprostszym rozwiązaniem okazuje się podnoszenie opłat i prowizji za usługi. Gazeta twierdzi, że wzrosnąć mają opłaty za obsługę karty, wypłaty gotówki z bankomatów, karty z niestandardowymi grafikami.

Bank Pekao, jeden z największych graczy na rynku, już w sierpniu poinformował swoich klientów o nadchodzących zmianach. W oficjalnym komunikacie czytamy: "Od listopada wprowadzamy zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych w zakresie dotyczącym kart kredytowych i obciążeniowych. Decyzja o aktualizacji taryfy jest niezbędna, abyśmy mogli zachować wysoki standard świadczonych usług". To jasny sygnał, że banki przenoszą część kosztów na klientów, by zrekompensować sobie spadki w innych obszarach działalności.

Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego pokazują wyraźny trend w całym sektorze. Dynamika wyniku prowizyjnego, czyli przychodów banków z opłat i prowizji, w ostatnich trzech miesiącach wynosiła średnio 4,5 proc., podczas gdy na początku roku była na poziomie zerowym.

Jednocześnie gwałtownie spada dynamika wyniku odsetkowego - jeszcze na początku roku wynosiła 10 proc., a obecnie to już tylko 3,5 proc. Oznacza to, że banki coraz intensywniej starają się nadrabiać skutki redukcji stóp procentowych wyższymi dochodami z prowizji.

Eksperci podkreślają, że sytuacja na rynku finansowym jest trudna.

"Stopa NBP jest najważniejszym czynnikiem determinującym marżę netto odsetkową banków. Marża pokazuje relację wyniku z odsetek do wielkości aktywów przynoszących te odsetki. Analiza statystyczna danych z lat 2017-25 pokazuje, że zmiany marży są w ponad 85 proc. wyjaśniane przez zmiany stopy NBP. Najsilniejszą zależność odnotowano w Citi Handlowym (94 proc.), Pekao (92 proc.) i Santanderze (90 proc.). W nieco mniejszym stopniu jest to widoczne w Aliorze (77 proc.), PKO BP (77 proc.) i BNP Paribas (69 proc.)" - wynika z analizy.