Finlandia gigantycznie zwiększa wydatki na zbrojenia. Od przyszłego roku na zamówienia zbrojeniowe przeznaczone zostanie 6 mld euro. To 15-krotnie więcej w porównaniu z kwotą 0,4 mld euro zapisaną na ten rok - wynika z projektu przyszłorocznego budżetu przyjętego przez centroprawicowy rząd Petteriego Orpo.

Od przyszłego roku na zamówienia zbrojeniowe Finlandia przeznaczy 6 mld euro / TOMI HANNINEN / PAP/EPA

Dzięki wielokrotnie większym zamówieniom siły zbrojne, głównie wojska lądowe, zmodernizują sprzęt oraz wymienią starzejące się systemy - podkreślono w komunikacie rady ministrów.

Wiosną tego roku fińskie władze podjęły decyzję o zwiększeniu wydatków obronnych Finlandii do 3 proc. PKB. Cel ten ma być osiągnięty przed 2030 r. Ponadto Finlandia zobowiązała się do dalszego zwiększenia wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB w kolejnej dekadzie, tj. do 2035 r., zgodnie z celem przyjętym przez kraje NATO.



Wydatki na zbrojenia stają się ogromne - stwierdziła minister finansów Riikka Purra. Tak tłumaczył powody cięć budżetowych w wielu różnych obszarach społecznych, jak. np. w sektorze innowacji, budownictwa mieszkaniowego i w polityce klimatycznej.

W ramach polityki zaciskania pasa, zmniejszone zostaną dotacje oraz różne formy ulg dla firm czy dla start-upów, a także wsparcie materialne dla imigrantów.

"Przyszłość rysuje się w ponurych barwach"

Według wyliczeń resortu finansów deficyt budżetowy w roku przyszłym wyniesie 8,7 mld euro przy wydatkach 90,3 mld euro i wpływach 81,6 mld euro.



"Przyszłość obywateli rysuje się w ponurych barwach, szczególnie, że obecna stopa bezrobocia (ponad 10 proc.) należy do najwyższych w UE i jest kosztowna" - pisze "Iltalehti".

Według dziennika rządowy projekt budżetu utwierdza w przekonaniu, że "Finlandia przygotowuje się do wojny". "Nie chodzi już jedynie o utrzymanie stanu obronny, ale o przygotowanie się na atak Rosji. Zagrożenie to nie jest teoretyczne, ale realne" - podsumowuje "Iltalehti".