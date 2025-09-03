Kim Dzong Un zapewnił Władimira Putina, że jest gotów wypełnić „bohaterski obowiązek”, jakim jest dalsze wspieranie Rosji. Chodzi o udział północnokoreańskich wojsk w agresji Rosji na Ukrainę. Deklaracja Kima padła podczas dwustronnych rozmów Putin-Kim w Pekinie.

Kim Dzong Un ściskający się z Władimirem Putinem / /SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Władimir Putin i Kim Dzong Un uczestniczyli w defiladzie wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na zaproszenie władz Chin.

Po uroczystościach na placu Tiananmen obaj przywódcy udali się jednym samochodem do rezydencji Diaoyutai.

Putin pochwalił "odwagę i bohaterstwo" północnokoreańskich żołnierzy walczących po stronie Rosji w obwodzie kurskim.

Kim Dzong Un podkreślił, że współpraca Korei Północnej z Rosją znacznie się umocniła po podpisaniu paktu o partnerstwie strategicznym w czerwcu 2024 roku.

Władimir Putin i Kim Dzong Un wzięli wcześniej udział w defiladzie wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na zaproszenie władz Chin.

Spotkanie odbyło się w gościnnej rezydencji państwowej Diaoyutai w Pekinie. Putin i Kim przybyli tam jednym samochodem po zakończeniu uroczystości z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na placu Tiananmen - zaznaczył Kreml na portalach społecznościowych.

Putin chwali bohaterstwo żołnierzy z Korei Płn.

Putin pochwalił "odwagę i bohaterstwo" żołnierzy północnokoreańskich, którzy walczyli u boku sił rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. W sierpniu 2024 r. siły ukraińskie wkroczyły do tego regionu. Obecnie wojska Kijowa nie kontrolują tam już istotniejszych obszarów.



Według Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS) Korei Południowej Pjongjang skierował do Rosji w zeszłym roku ok. 15 tys. żołnierzy i znaczne ilości uzbrojenia. We wtorek NIS ujawnił, że dotychczas zginęło ok. 2 tys. północnokoreańskich wojskowych.

Deklaracja Kima

Kim podkreślił, że współpraca między Pjongjangiem a Moskwą "znacząco się umocniła" od czasu podpisania dwustronnego paktu o partnerstwie strategicznym w czerwcu ub.r.



Jeśli jest coś, co mogę zrobić dla was, dla narodu Rosji, jeśli jest coś więcej, co trzeba zrobić, potraktuję to jako braterski obowiązek, zobowiązanie, które musimy podjąć, i będę gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc - zadeklarował północnokoreański przywódca.



Z nagrania wideo opublikowanego przez służby prasowe Kremla wynika, że na zakończenie dwuipółgodzinnych rozmów Putin zaprosił Kima do złożenia wizyty w Rosji. Północnokoreański polityk zapewnił, że do ponownego spotkania dojdzie "wkrótce".



Po raz pierwszy od objęcia władzy w 2011 roku w Korei Płn. Kim Dzong Un pojawił się w Pekinie na wydarzeniu z udziałem innych przywódców, nie jako główny gość. To także pierwszy raz, gdy liderzy Korei Północnej, Rosji i Chin znaleźli się jednocześnie na tym samym wydarzeniu.



Obserwatorzy czekają na ewentualne dwustronne spotkanie Kima z Xi, a nawet na trójstronne rozmowy z udziałem Putina.