Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec urodzonej w USA celebrytki nie była pierwszą taką groźbą. Wspominał o tym również podczas kwietniowego spotkania z premierem Irlandii oraz ponownie w lipcu.

O'Donnell wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo

O'Donnell, aktorka, komiczka i była gospodyni popularnego kobiecego talk-show The View, przeprowadziła się do Irlandii tuż przed objęciem władzy przez Trumpa po raz drugi i wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo.

O'Donnell jest przedmiotem ostrej i często wulgarnej krytyki Trumpa od 2006 roku. Wówczas w swoim programie zasugerowała, że Trump zawdzięcza bogactwo swojemu ojcu oraz nazwała go hochsztaplerem. Od tego czasu oboje prowadzą ze sobą ostry publiczny spór.

Kiedy można stracić amerykańskie obywatelstwo?

Amerykańskie prawo w zasadzie nie pozwala na odebranie obywatelstwa, poza bardzo ograniczonymi okolicznościami, jak np. dobrowolna służba we wrogiej armii. Państwo może też pozbawić obywatelstwa naturalizowanych Amerykanów, jeśli obywatelstwo nabędą w drodze oszustwa. Żaden z tych przypadków nie odnosi się do O'Donnell.