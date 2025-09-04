Blisko 20-letni spór Donalda Trumpa z celebrytką Rosie O'Donnell wkracza w nową fazę. Teraz prezydent USA stwierdził, że poważnie rozważa odebranie amerykańskiego obywatelstwa aktorce. Jak stwierdził, była gospodyni talk-show The View nie jest zdolna do bycia wielką Amerykanką.
"Jak już wspomniałem, poważnie rozważamy odebranie Rosie O’Donnell obywatelstwa. Nie jest ona Wielką Amerykanką i moim zdaniem nie jest do tego zdolna!" - napisał Trump na portalu Truth Social. Do wpisu dodał zniekształcone zdjęcie aktorki. Jego wpis został podany dalej przez oficjalne konto Białego Domu na portalu X.