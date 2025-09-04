Blisko 20-letni spór Donalda Trumpa z celebrytką Rosie O'Donnell wkracza w nową fazę. Teraz prezydent USA stwierdził, że poważnie rozważa odebranie amerykańskiego obywatelstwa aktorce. Jak stwierdził, była gospodyni talk-show The View nie jest zdolna do bycia wielką Amerykanką.

"Jak już wspomniałem, poważnie rozważamy odebranie Rosie O’Donnell obywatelstwa. Nie jest ona Wielką Amerykanką i moim zdaniem nie jest do tego zdolna!" - napisał Trump na portalu Truth Social. Do wpisu dodał zniekształcone zdjęcie aktorki. Jego wpis został podany dalej przez oficjalne konto Białego Domu na portalu X.

Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec urodzonej w USA celebrytki nie była pierwszą taką groźbą. Wspominał o tym również podczas kwietniowego spotkania z premierem Irlandii oraz ponownie w lipcu.

O'Donnell wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo

O'Donnell, aktorka, komiczka i była gospodyni popularnego kobiecego talk-show The View, przeprowadziła się do Irlandii tuż przed objęciem władzy przez Trumpa po raz drugi i wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo.

O'Donnell jest przedmiotem ostrej i często wulgarnej krytyki Trumpa od 2006 roku. Wówczas w swoim programie zasugerowała, że Trump zawdzięcza bogactwo swojemu ojcu oraz nazwała go hochsztaplerem. Od tego czasu oboje prowadzą ze sobą ostry publiczny spór.

Kiedy można stracić amerykańskie obywatelstwo?

Amerykańskie prawo w zasadzie nie pozwala na odebranie obywatelstwa, poza bardzo ograniczonymi okolicznościami, jak np. dobrowolna służba we wrogiej armii. Państwo może też pozbawić obywatelstwa naturalizowanych Amerykanów, jeśli obywatelstwo nabędą w drodze oszustwa. Żaden z tych przypadków nie odnosi się do O'Donnell.