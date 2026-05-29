Gerson Palermo, uznawany za szefa potężnej organizacji przestępczej Primeiro Comando da Capital (PCC), został zatrzymany w międzynarodowej akcji służb na terenie Boliwii. Przestępca, który przez sześć lat ukrywał się poza Brazylią, trafił już do więzienia o zaostrzonym rygorze.

Cytowane w czwartek przez telewizję Globo brazylijskie służby poinformowały, że zatrzymanie Gersona Palermo było efektem współpracy międzynarodowej. Przestępca został ujęty w Boliwii, a tamtejsze władze przekazały go stronie brazylijskiej. Palermo natychmiast trafił do więzienia o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa w Campo Grande, w południowej Brazylii. Przydzielono mu celę o powierzchni 7 metrów kwadratowych.

Sędzia pozwolił mu na areszt domowy

Palermo zbiegł krótko po tym, jak został skazany na 126 lat więzienia, a sędzia umożliwił mu odbywanie kary w areszcie domowym.

PCC zajmuje się głównie handlem narkotykami, bronią, a także nielegalnym obrotem paliw. Z tego ostatniego procederu organizacja przestępcza zainkasowała w ciągu ostatnich czterech lat 4,4 mld euro.

Według brazylijskich służb policyjnych PCC od kilku lat umacnia swoje wpływy na terenie Unii Europejskiej, szczególnie w Portugalii. Zdaniem miejscowej policji na portugalskim terytorium może działać już kilkaset osób powiązanych z tą grupą przestępczą.