W Neapolu wprowadzono zakaz serwowania surowych owoców morza w restauracjach. Decyzja ta została podjęta po gwałtownym wzroście liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, które powiązano ze spożyciem skażonych małż i ostryg. Za złamanie zakazu grożą wysokie kary finansowe - do 20 tys. euro.

Pilne rozporządzenie podpisał burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi. Zakaz dotyczy wszystkich restauracji oraz punktów gastronomicznych na terenie miasta. Władze podkreślają, że decyzja ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców i ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.

Wzrost zachorowań i źródło zakażeń

W ostatnich tygodniach w Neapolu odnotowano ponad 150 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Służby sanitarne ustaliły, że źródłem zakażeń były skażone partie małż i ostryg pochodzących z okolicznych akwenów. Zakażone owoce morza trafiły do lokalnych restauracji, co przyczyniło się do rozprzestrzenienia się choroby.

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby nie spożywali surowych owoców morza także w domach. Zalecają przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności, takich jak dokładne gotowanie produktów pochodzenia morskiego oraz dbanie o higienę podczas przygotowywania posiłków.

Protesty sprzedawców

Wprowadzenie zakazu wywołało protesty wśród sprzedawców ryb i owoców morza. Przed siedzibą urzędu miasta zgromadzili się przedsiębiorcy, którzy podkreślają, że restrykcje prowadzą do poważnych strat finansowych. Domagają się oni dokładniejszego zbadania przyczyn wzrostu zachorowań i wprowadzenia bardziej precyzyjnych rozwiązań.