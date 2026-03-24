Drastycznie wzrosła liczba ofiar katastrofy wojskowego samolotu transportowego Hercules-130 w Kolumbii. W tragedii w mieście Puerto Leguizamo zginęło 66 osób. Pierwotny bilans mówił o ośmiu zabitych.

Szczątki rozbitego samolotu po katastrofie w Kolumbii

Maszyna rozbiła się wkrótce po starcie z lotniska, ok. 3 km od centrum miasta, niedaleko granicy z Peru.

Transportowy samolot Hercules C-130 wyprodukowany przez Lockheed Martin przewoził 128 osób, w tym 11 członków Sił Powietrznych, 115 żołnierzy armii oraz dwóch funkcjonariuszy policji narodowej - poinformował Hugo Alejandro Lopez, szef sił zbrojnych kraju, na którego powołuje się Reuters.

Poprzedni bilans mówił o 34 ofiarach śmiertelnych.

Zginęło wielu żołnierzy

Według agencji AFP w katastrofie zginęło 58 żołnierzy, sześciu członków personelu samolotu i dwóch policjantów. Oficjalne przyczyny wypadku nadal nie są znane.

Według ustaleń mediów samolotem podróżowały dwa plutony Armii Narodowej Kolumbii.

Jak doszło do tragedii?

Według relacji świadków samolot doznał uderzenia pod koniec pasa startowego - powiedział strażak Eduardo San Juan Callejas dla Caracol, dodając, że skrzydło samolotu później zahaczyło o drzewo podczas spadania.

Katastrofa spowodowała pożar samolotu i detonację pewnego rodzaju materiałów wybuchowych znajdujących się na pokładzie - dodał, cytowany przez Reutersa.

Według szefa sił zbrojnych 57 ocalałych zostało hospitalizowanych w klinice wojskowej, w tym 30 w stanie niezagrażającym życiu.