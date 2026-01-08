Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w środę wieczorem na parkingu kościoła w Salt Lake City w stanie Utah - informuje ABC News. Napastnik lub napastnicy są poszukiwani. Śledczy starają się ustalić motyw ataku.

Strzelanina w Salt Lake City, fot. Policja Salt Lake City/X

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do zdarzenia doszło około 19:30 czasu lokalnego przy Redwood Road w Salt Lake City, gdzie w sali kościoła odbywała się ceremonia pogrzebowa. Strzały padły na parkingu tuż obok budynku.

Jak przekazał rzecznik policji w Salt Lake City Glen Mills, dwie osoby nie żyją, a sześć zostało rannych, z czego trzy są w stanie krytycznym.