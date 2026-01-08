Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w środę wieczorem na parkingu kościoła w Salt Lake City w stanie Utah - informuje ABC News. Napastnik lub napastnicy są poszukiwani. Śledczy starają się ustalić motyw ataku.

Do zdarzenia doszło około 19:30 czasu lokalnego przy Redwood Road w Salt Lake City, gdzie w sali kościoła odbywała się ceremonia pogrzebowa. Strzały padły na parkingu tuż obok budynku.

Jak przekazał rzecznik policji w Salt Lake City Glen Mills, dwie osoby nie żyją, a sześć zostało rannych, z czego trzy są w stanie krytycznym.

Służby medyczne i ratownicze natychmiast pojawiły się na miejscu, a ulica Redwood Road została zamknięta.

Trwa poszukiwanie sprawcy. Na razie nikt nie został zatrzymany.

Społeczność kościoła wydała oświadczenie, w którym wyraziła głębokie ubolewanie z powodu tragedii, zapewniając, że współpracuje z policją i składa kondolencje rodzinom ofiar. Mieszkańcy Salt Lake City i członkowie lokalnej społeczności, w tym uczestnicy pogrzebu, są wstrząśnięci atakiem.