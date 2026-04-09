Na piątek zaplanowano strajk personelu pokładowego Lufthansy - poinformował związek zawodowy Ufo. Niemiecki przewoźnik będzie odwoływał loty, a zakłócenia dotyczyć będą prawdopodobnie też lotów tej linii do i z Polski.

Personel pokładowy Lufthansy zapowiedział strajk na piątek.

Jakie lotniska obejmie? Co to oznacza dla pasażerów?

Jak poinformowano, strajkiem objęte są wszystkie odloty Lufthansy z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Monachium. To główne huby przewoźnika, stąd także pasażerowie na innych lotniskach muszą liczyć się z odwoływanymi lotami.

Ponadto strajk obejmie wszystkie odloty regionalnej linii Lufthansa CityLine z lotnisk we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie i Hanowerze.

"Święta Wielkanocne celowo wyłączyliśmy ze strajku, by ograniczyć skutki dla podróżnych do minimum. Jesteśmy jednak świadomi, że mimo to mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach ze świąt i bardzo tego żałujemy" - czytamy w oświadczeniu przewodniczącego związku Ufo, Joachima Vazqueza Buergera.

Jego zdaniem strajku można było uniknąć, a "odpowiedzialność spoczywa na Lufthansie, która do tej pory nie przedstawiła nawet oferty nadającej się do negocjacji". Przyczyną protestu personelu pokładowego jest niezadowolenie z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

To trzeci duża akcja protestacyjna w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci tego przewoźnika , domagając się wyższych składek emerytalnych.

Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.