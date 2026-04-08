Na lotnisku Katowice zostanie zainstalowanych 15 bramek automatycznej kontroli granicznej (ABC - Automated Border Control). Inwestycja ma poprawić przepustowość przejścia granicznego i zwiększyć komfort pasażerów. Koszt zakupu urządzeń - łącznie 10 mln zł - został podzielony między budżet państwa (7 mln zł) oraz zarządcę portu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (3 mln zł).

Nowe bramki biometryczne na lotnisku w Katowicach – szybsza odprawa już wkrótce

Przetarg na dostawę urządzeń został już rozstrzygnięty.

Jak podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik, dynamiczny rozwój lotniska wymaga dostosowania infrastruktury granicznej. Dzięki nowym bramkom liczba stanowisk kontroli granicznej wzrośnie dwukrotnie. Jeszcze w tym roku pięć bramek ABC pojawi się w terminalu odlotowym A (non-Schengen), gdzie dotąd działało osiem konwencjonalnych stanowisk. Po zmianach pozostanie tam sześć tradycyjnych bramek.

W terminalu przylotowym C, który po wakacjach przejdzie rozbudowę, docelowo - przed sezonem letnim 2027 roku - działać będzie dziesięć bramek ABC i sześć konwencjonalnych.

Bramki ABC to zaawansowane urządzenia biometryczne, umożliwiające samodzielną odprawę pasażerów poprzez szybkie skanowanie dokumentów i automatyczną weryfikację danych.

Prezes GTL Artur Tomasik podkreśla, że Katowice Airport spodziewa się kolejnego rekordu liczby obsłużonych pasażerów. W 2025 roku z usług lotniska skorzystało 7,3 mln osób, a prognozy na 2026 rok mówią o 7,9 mln podróżnych. Port im. Wojciecha Korfantego jest liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w kraju.