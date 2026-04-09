Na 24 maja wyznaczono datę referendum w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie). Mieszkańcy chcą odwołania burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza - m.in. z powodu kontrowersji wokół planów związanych z biogazownią. Sam burmistrz przekonuje, że władze miasta z uwagi na reakcję mieszkańców wycofały się już z tej inwestycji.

Inicjatorzy akcji referendalnej w Ciechocinku zarzucają Jarosławowi Jucewiczowi, że ignoruje głos mieszkańców, przede wszystkim w kwestii budowy biogazowni w okolicach symbolu uzdrowiska, czyli tężni.



Jucewicz w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych podkreślił, że jako burmistrz Ciechocinka "ze spokojem i pełnym zrozumieniem" podchodzi do inicjatywy referendalnej, traktując ją jako naturalne, demokratyczne prawo wyborców do dyskusji w przestrzeni publicznej.

"Szanuję też fakt, że część mieszkańców zaangażowała się w ten proces, a skoro dopełniono wszelkich wymogów, referendum odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Komisarza Wyborczego w dniu 24 maja. Chcę jednak podkreślić, że główny powód referendum jest nieaktualny" - napisał burmistrz.

"Główna przyczyna sporu przestała istnieć"

"Poziom i jakość życia naszych mieszkańców systematycznie rosną, a region rozwija się niezwykle dynamicznie, czego doskonałym i namacalnym przykładem jest chociażby niedawno uruchomione połączenie kolejowe, dzięki któremu po latach Ciechocinek znów znalazł się na mapie komunikacyjnej Polski" - zauważył w oświadczeniu Jucewicz.

"Pierwotnym powodem zbiórki podpisów i niepokojów części mieszkańców była planowana rozbudowa naszej oczyszczalni ścieków o biogazownię i kompostownię. Była to trudna i złożona inwestycja — to zrozumiałe, że wzbudziła obawy i wywołała emocje. Władze miasta definitywnie i ostatecznie wycofały się z tego pomysłu. Ten projekt nie będzie realizowany. Skoro główna przyczyna sporu przestała istnieć, warto rzetelnie ocenić, o czym tak naprawdę będziemy decydować 24 maja" - podkreślił burmistrz.

Ile osób musi zagłosować, żeby referendum było ważne?

Wynik referendum będzie ważny, jeżeli do urn pójdzie 3/5 wyborców, którzy brali udział w wyborze burmistrza Ciechocinka w 2024 roku. Progiem ważności referendum będzie udział w nim przynajmniej 2123 osób.



Jarosłąw Jucewicz, który burmistrzem został w 2024 roku, startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Ciechocinek. W I turze uzyskał poparcie 48,98 proc. głosujących. W II turze 56,33 i pokonał Wojciecha Marjańskiego, który również startował z własnego komitetu.