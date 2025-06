Portugalczycy nie boją się trudnych zadań, by zapewnić bezpieczeństwo plażowiczom. Przed startem tegorocznego sezonu w kilku portugalskich kąpieliskach dokonano kontrolowanych wyburzeń skarp zagrażających ludziom. Prace dotyczą nie tylko popularnego wśród turystów regionu Algarve, na południu kraju.

Portugalia wyburza nadmorskie klify dla bezpieczeństwa turystów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na niektórych plażach Portugalii dokonuje się prewencyjnego wyburzenia skarp, które mogłyby się osunąć, zagrażając ludziom.

Praktyka nie dotyczy tylko i wyłącznie popularnego wśród turystów regionu Algarve, na południu kraju.

Do pracy używa się m.in. dronów.

W tym roku usunięto np. część klifu ważącą 5 tys. ton.

Portugalia, posiadająca już 444 plaże oznaczone tzw. Błękitną Flagą przyznawaną kąpieliskom o najwyższych standardach czystości wody, podejmuje coraz to nowe działania służące umileniu wypoczynku przy plażach.

Zagrożeniem są tam nierzadko klify. Grożące zawaleniem urwiska skalne coraz częściej są zapobiegawczo likwidowane przez lokalne służby.

Zdaniem Fernanda Piresa z kierownictwa rekreacyjno-kulturalnego stowarzyszenia mieszkańców rejonu Ericeiry ACR władze gminne uruchomiły w ostatnich latach szereg działań służących sprawdzaniu stanu klifów w pobliżu plaż.

Urwiska te są szczególnie niebezpieczne wiosną, kiedy po okresie deszczów i wichur klify są bardziej narażone na deformację - powiedział PAP Pires, przypominając, że na okolicznych plażach ustawiono już kilka tablic ostrzegających przed możliwym osunięciem się skał.

Pomocne okazują się drony

Fernand Pires dodał, że już nie tylko w Algarve, popularnym wśród turystów regionie Portugalii, ale także na zachodnim wybrzeżu prowadzone są przed sezonem inspekcje stanu klifów oraz - w razie potrzeby - ich kontrolowane wyburzanie, zazwyczaj przy użyciu dźwigów oraz dronów.

Jak powiedział PAP komendant straży pożarnej w podlizbońskim Paco de Arcos Ricardo Ribeiro, drony coraz częściej stosowane są na portugalskich plażach podczas inspekcji klifów przy plażach.

To jedna z coraz liczniejszych funkcji tych urządzeń. Coraz częściej też służą one do patrolowania, sprzątania oraz akcji ratunkowych - dodał Ribeiro.

W ostatnich latach, jak przypomniał, trwają prace przy usuwaniu urwisk przy plażach stołecznej aglomeracji. Przeprowadzono je m.in. przy zlokalizowanej na zachód od Lizbony plaży Avencas.

Algarve - najpopularniejszy region do plażowania

Głównym regionem inspekcji nadatlantyckich skarp w Portugalii, którą w 2024 r. odwiedziła rekordowa liczba ponad 31 mln turystów, pozostaje Algarve. To tam też najczęściej udają się pasjonaci plażowania.

Kontrole w Algarve nasiliły się szczególnie po tragedii w pobliżu kurortu Albufeira, gdzie osuwające się skały w sierpniu 2009 r. zabiły pięciu plażowiczów i raniły dwie osoby na plaży Maria Luisa.

W rejonie tym na przełomie lutego i marca br. strażacy we współpracy z pracownikami Portugalskiej Agencji ds. Środowiska przeprowadzili tzw. kontrolowane wyburzenie ważącej 5 tys. ton części jednego z klifów. Prace objęły jedną ze skarp w pobliżu plaży Olhos de Agua, w tej samej gminie.