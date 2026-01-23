Do wypadku auta dostawczego i samochodu ciężarowego doszło w piątek na DK75 w miejscowości Uszew, niedaleko Brzeska (woj. małopolskie). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
- Na DK75 w Uszewie (woj. małopolskie) doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarówką, w wyniku którego jedna osoba została ranna.
- Poszkodowanego kierowcę Fiata Doblo, po uwolnieniu przez strażaków, przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.
- Na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy, co powoduje utrudnienia dla kierowców.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Służby odebrały informację o zdarzeniu przed 6:00 rano - powiedziała portalowi RMF24.pl asp. szt. Ewelina Buda z komendy w Brzesku.
W pobliskim Uszewie zderzyły się ciężarówka i osobowo-dostawczy Fiat Doblo.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Fiata z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką.
Jedna osoba została poszkodowana i zakleszczona w pojeździe - informowała wcześniej Gazeta Krakowska. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by ją wydostać.
To kierowca Fiata, którego do szpitala zabrał śmigłowiec.
Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo - przekazała nam asp. Buda.