Do wypadku auta dostawczego i samochodu ciężarowego doszło w piątek na DK75 w miejscowości Uszew, niedaleko Brzeska (woj. małopolskie). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Zderzenie dostawczaka i ciężarówki. Utrudnienia na południu Polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na DK75 w Uszewie (woj. małopolskie) doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarówką, w wyniku którego jedna osoba została ranna.

Poszkodowanego kierowcę Fiata Doblo, po uwolnieniu przez strażaków, przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.

Na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy, co powoduje utrudnienia dla kierowców.

Służby odebrały informację o zdarzeniu przed 6:00 rano - powiedziała portalowi RMF24.pl asp. szt. Ewelina Buda z komendy w Brzesku.

W pobliskim Uszewie zderzyły się ciężarówka i osobowo-dostawczy Fiat Doblo.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Fiata z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką.

Jedna osoba została poszkodowana i zakleszczona w pojeździe - informowała wcześniej Gazeta Krakowska. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by ją wydostać.

To kierowca Fiata, którego do szpitala zabrał śmigłowiec.

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo - przekazała nam asp. Buda.