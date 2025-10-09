Trzech młodych mężczyzn zostało zatrzymanych w Antwerpii pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na premiera Belgii, Barta De Wevera. Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli domowej roboty ładunek wybuchowy oraz elementy drona, które - według służb - miały posłużyć do przeprowadzenia ataku.

Bart De Wever / SERGEI GAPON/AFP / East News

W Antwerpii zatrzymano trzech młodych mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu na życie premiera Belgii, Barta De Wevera.

W domach podejrzanych znaleziono ładunek wybuchowy oraz części do drona, który miał posłużyć do przeniesienia ładunku wybuchowego .

Belgijska prokuratura odnotowała w tym roku wzrost liczby spraw dotyczących terroryzmu i objęła ochroną ponad stu urzędników oraz polityków.

Belgijska prokurator federalna Ann Fransen poinformowała w czwartek, że w Deurne, dzielnicy Antwerpii, w ramach śledztwa dotyczącego próby dokonania zamachu terrorystycznego, zatrzymano trzech młodych mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat. Z ustaleń belgijskich mediów wynika, że celem planowanego ataku miał być premier Bart De Wever, lider nacjonalistycznej partii Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA).

Szefowa belgijskiej prokuratury federalnej przekazała podczas konferencji prasowej, że śledczy posiadają "wskazówki", iż planowany atak "miał mieć charakter dżihadystyczny". Szczegółów tych dowodów nie ujawniono.

Zatrzymanym postawiono zarzuty "próby dokonania morderstwa o charakterze terrorystycznym" oraz "udziału w działalności organizacji terrorystycznej". Dwóch z podejrzanych pozostaje w areszcie, a trzeci został zwolniony po przesłuchaniu.

Znaleziono ładunek i elementy drona

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli w jednym z domów ładunek wybuchowy domowej produkcji, który - według prokuratury - nie był jeszcze aktywny. Zabezpieczono także woreczek ze stalowymi kulkami, które mogły stanowić element rażący.

W domu drugiego podejrzanego odkryto drukarkę 3D, która - jak przypuszcza policja - miała służyć do produkcji części potrzebnych do konstrukcji urządzenia. Dochodzenie wykazało, że sprawcy planowali wykorzystać drona do przeniesienia ładunku wybuchowego.

Belgijskie media przypomniały, że tylko w tym roku na terenie kraju wszczęto około 80 nowych postępowań dotyczących terroryzmu, więcej niż w całym roku 2024. W związku z groźbami ochroną objęto już ponad stu urzędników i polityków w Belgii.