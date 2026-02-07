Uwaga - przed nami niebezpieczna noc

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna. Na północy oraz w górach prognozowane są opady śniegu, a na południu deszczu ze śniegiem. W nocy w dalszym ciągu ślisko będzie niemal w całym kraju - ostrzega synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Temperatury spadną od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez minus 2 stopnie w centrum, do 1 stopnia Celsjusza lokalnie na południu kraju.

W niedzielę zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, choć na krańcach północno-wschodnich możliwe są przejściowe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 2 stopni w centrum, do 2 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty.

Ochłodzenie na początku tygodnia, potem ocieplenie

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie, ale na północy i północnym wschodzie prognozowane są większe przejaśnienia. Temperatura spadnie nawet do minus 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 8 stopni w centrum, do minus 1 stopnia na Przedgórzu Sudeckim.

Jak zapowiada Michał Kowalczuk, na początku przyszłego tygodnia czeka nas krótkotrwałe ochłodzenie, które będzie odczuwalne przede wszystkim na północnym wschodzie i wschodzie kraju.

W połowie tygodnia powiew wiosny?

Od środy z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze, a opady śniegu będą stopniowo przechodzić w deszcz. W czwartek i piątek termometry na południowym zachodzie wskażą nawet 10 stopni Celsjusza - prognozuje synoptyk IMGW. Jednak nocami, szczególnie na północnym wschodzie, temperatura wciąż będzie spadać poniżej zera.

Wstępne prognozy średnioterminowe wskazują, że w przyszły weekend znów wrócą opady deszczu ze śniegiem oraz spadki temperatury - w ciągu dnia do około 2-3 stopni Celsjusza, a w nocy miejscami poniżej zera.