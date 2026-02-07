Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: w ten weekend niemal w całej Polsce będzie ślisko. Synoptycy zapowiadają marznące opady i oblodzenie, które mogą stanowić duże zagrożenie na drogach i chodnikach. Uważać powinni kierowcy oraz piesi.
- IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i oblodzeniem w niemal całej Polsce - będzie bardzo ślisko na drogach i chodnikach.
- Od środy napływ cieplejszego powietrza - na południowym zachodzie nawet do 10 stopni Celsjusza w czwartek i piątek.
- Co dokładnie czeka nas w pogodzie? Dowiesz się z tego artykułu.
W sobotę IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu województw:
- zachodniopomorskiego
- pomorskiego
- części woj. lubuskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- lubelskiego,
- podlaskiego,
- warmińsko-mazurskiego.
Alerty utrzymają się do sobotniego wieczoru.