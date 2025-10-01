Trzech prawdopodobnych działaczy Hamasu zatrzymano w środę w Berlinie pod zarzutem terroryzmu. Tamtejsza prokuratura podejrzewa, że przygotowywali zamach. Podano także, że mężczyźni są zaangażowani w pozyskiwanie broni palnej i amunicji dla Hamasu od co najmniej lata tego roku, w celu wykorzystania ich do ataków na izraelskie instytucje w Niemczech.

Palestyńczyk z opaską Hamasu używający procy, aby rzucić pojemnik z gazem łzawiącym, zdj. ilustracyjne / AFP/EAST NEWS / East News

W Berlinie zatrzymano trzech prawdopodobnych członków Hamasu, którzy - na zlecenie tej islamistycznej, terrorystycznej, fundamentalistycznej organizacji - mieli pozyskiwać tam broń i planować zamach na instytucje żydowskie.

"Podczas dzisiejszych aresztowań znaleziono różne rodzaje broni, w tym karabin szturmowy AK-47 i kilka pistoletów, a także znaczną liczbę amunicji" - poinformowała berlińska prokuratura, którą cytuje Reuters, a także "Der Spiegel". Arsenał jest obecnie badany przez biegłych sądowych. Dodano, że mężczyźni mieli planować "poważny akt przemocy".

Podejrzani to 36-letni obywatel Niemiec pochodzenia libańskiego, 43-letni mężczyzna urodzony w Libanie oraz 44-letni obywatel Niemiec z Syrii. "Der Spiegel" poinformował, że śledczy z wydziału antyterrorystycznego obserwowali, jak oskarżeni spotkali się w środę w celu przekazania broni, zanim interweniowały siły operacyjne.

W lutym tego roku czterech członków Hamasu podejrzanych o planowanie ataków na instytucje izraelskie w Europie stanęło przed sądem w Berlinie w ramach procesu, który - jak określili prokuratorzy - był pierwszym takim w Niemczech przeciwko bojownikom organizacji.

Według informacji gazety po akcji w Berlinie przeprowadzono również przeszukania w związku z możliwą działalnością na rzecz Hamasu w Lipsku i Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii.