Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych w Jaśkowicach w Małopolsce. Do groźnego wypadku doszło w sobotni wieczór na drodze krajowej nr 44. Trasa między Skawiną a Zatorem została zablokowana. Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie nadesłane na Gorącą Linię RMF FM (w okręgu) / zdjęcie ilustracyjne fot. Shutterstock / shutterstock / Gorąca Linia RMF FM

Zderzenie dwóch osobówek

Do wypadku doszło po godzinie 18:00 w małopolskiej miejscowości Jaśkowice na drodze krajowej nr 44. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Siła zderzenia była na tyle duża, że dwie osoby odniosły obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

W miejscu wypadku droga krajowa numer 44 została całkowicie zablokowana. Na odcinku między Skawiną a Zatorem mogą tworzyć się utrudnienia, które potrwają do kilku godzin. Kierowcy podróżujący tą trasą powinni wybrać drogi objazdowe.

Służby przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności. To istotne zwłaszcza po zmroku i na ruchliwych trasach.

